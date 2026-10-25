Machine Gun Kellys Dakota-Turtelei: Megan Fox lässt es kalt

Die Gerüchte um Machine Gun Kelly (36) und Dakota Johnson (37) sorgen derzeit für reichlich Gesprächsstoff. Bei einer Person aber angeblich nicht: Megan Fox (40). Wie Insider gegenüber TMZ behaupten, habe die Schauspielerin nicht vor, sich in das Liebesleben ihres Ex-Verlobten einzumischen. Sie habe mit der gemeinsamen Vergangenheit mit dem Musiker endgültig abgeschlossen. Kontakt zwischen den beiden bestehe dem Bericht zufolge ausschließlich wegen ihrer gemeinsamen Tochter Saga Blade Fox-Baker, die vor wenigen Monaten ein Jahr alt geworden ist. Außer beim Co-Parenting habe Megan den Rapper in allen weiteren Bereichen komplett aus ihrem Leben gestrichen. Laut den Quellen ist die Transformers-Darstellerin aktuell Single und möchte daran vorerst nichts ändern.

Dakota und MGK befeuern die Spekulationen unterdessen weiter. In der vergangenen Woche wurde die Shades of Grey-Darstellerin vor einem Tonstudio in Los Angeles gesichtet. Dort soll sie auf ihn gewartet haben. Im September wurden die beiden außerdem gemeinsam in New York City abgelichtet. Eine Beziehung haben sie bis heute aber nicht öffentlich bestätigt. Zwischen Megan und MGK kam es nach der Geburt ihrer Tochter im März 2025 zu keinem Neuanfang als Paar. Die Schauspielerin konzentriert sich stattdessen auf ihre Karriere: Unter anderem setzt sie derzeit auf ihre kostenpflichtige Contentseite, auf der sie exklusive Inhalte mit ihren Fans teilt. Zusätzlich ist sie in einer neuen Werbekampagne des Telemedizinunternehmens Ro zu sehen.

Megan soll aber nicht immer entspannt auf das Liebesleben ihres früheren Partners reagiert haben. Noch Ende September hatten Insider gegenüber In Touch Weekly behauptet, sie beobachte die mögliche Romanze zwischen ihrem Ex und Dakota mit gewissen Bedenken. Sie habe nichts gegen die Schauspielerin, aber ihre eigenen Erfahrungen mit dem Rapper seien der Kern ihrer Sorge. Kennengelernt hatten sich Megan und MGK im Jahr 2020 bei den Dreharbeiten zu "Midnight in the Switchgrass", im Januar 2022 folgte die Verlobung. Im März 2024 bestätigte Megan schließlich, dass diese aufgelöst worden war. Davor war sie jahrelang mit Brian Austin Green (53) liiert. Das Paar heiratete 2010 und bekam die drei Söhne Noah, Bodhi und Journey.

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Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

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Getty Images Dakota Johnson bei der New-York-Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

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ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly