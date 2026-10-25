Nach Musik-Enthüllung macht Rihanna Rocky die Hölle heiß

A$AP Rocky (38) hat offenbar selbst erlebt, was passiert, wenn man zu viel über Rihanna (38) verrät. Im August hatte der Rapper in "The Jason Lee Show" ausgeplaudert, dass seine Partnerin wieder im Studio steht und an neuen Songs arbeitet. Die Sängerin war davon augenscheinlich wenig begeistert. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter blickt der Musiker nun auf die Folgen seiner losen Zunge zurück – und findet dafür deutliche Worte. "Es war die Hölle. Ja, das hätte ich nicht tun sollen", gestand er. Auf die Frage, ob er noch etwas klarstellen oder ergänzen wolle, gab sich der Rapper diesmal betont wortkarg: "Nein, ich werde mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern." Weitere Details zum Stand der Arbeiten an neuer Musik verriet er daher nicht.

Im Sommer hatte sich das noch ganz anders angehört. Damals widersprach Rocky Spekulationen, wonach Rihannas Familienleben oder ihre Marken Fenty Beauty und Savage X Fenty der Grund für die lange musikalische Pause seien. "Nein. Sie ist gerade im Studio. Ja, ich habe es gesagt. Tut mir leid, Schatz", erklärte er in "The Jason Lee Show". Anschließend legte er sogar noch nach: "Bro, sie arbeitet. Sie kocht, kein Scheiß. Verdammt, dafür werde ich Ärger bekommen." Mit dieser Einschätzung sollte er recht behalten. Auch Rihanna selbst hatte die Hoffnungen ihrer Anhänger zuletzt befeuert. Bei einem TikTok-Liveevent von Fenty Beauty sprach sie über ihren Vorrat an unveröffentlichten Songs: "Wenn sich zehn Produkte in einem Tresor befinden, dann habe ich mindestens 17 Tresore." Ein konkreter Veröffentlichungstermin für neue Musik oder gar ein Album wurde bislang allerdings nicht genannt.

Das bisher letzte Studioalbum der Sängerin, "Anti", erschien 2016. Es enthält Hits wie "Work", "Love on the Brain" und "Needed Me". Seitdem warten Fans auf einen Nachfolger. Schon vor einigen Monaten hatte The U.S. Sun unter Berufung auf Insider berichtet, dass Rocky an mindestens drei Songs für Rihannas Comeback-Album beteiligt sein soll. Demnach habe das Paar gemeinsam im Studio gestanden, während die Musikerin für die Arbeit an neuem Material zwischen Los Angeles, New York und Paris gependelt sei. Rocky und Rihanna verbindet jedoch nicht nur eine mögliche musikalische Zusammenarbeit: Die beiden sind auch privat ein Paar und haben gemeinsam drei Kinder. Informationen zum neuen Projekt überlässt der Rapper nach eigener Aussage künftig lieber ihr selbst.

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Getty Images Rihanna und ASAP Rocky, Dezember 2024

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action press / JosiahW / BACKGRID Rihanna und A$AP Rocky, Januar 2026

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Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei den 35. Gotham Film Awards in New York City