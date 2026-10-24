Emma Fernlund macht Liebesandeutung mit Gigi Birofio

Ein einziges Foto reicht, und schon rätselt das Netz: Emma Fernlund (25) hat am Samstagnachmittag in ihrer Instagram-Story einen Schnappschuss geteilt, der es in sich hat. Zu sehen ist ein Paar im Halbdunkel, das sich fest umarmt. Ein dunkelhaariger Mann in einem weißen T-Shirt, dessen Hals und Arme tätowiert sind, lehnt sich zu ihr herunter – sie küsst ihn. Wer der Mann ist, verrät Emma nicht direkt. Dafür versieht sie das Bild mit der Markierung von Luigi Birofio (27) und lässt damit offen, ob er der Unbekannte ist.

Den Anstoß lieferte offenbar eine Frage aus der Community. Über dem Bild steht: "Wenn mit jmd. - mit wem??" Emma antwortet direkt darunter, inklusive Verlinkung: "DAFÜR WÄRT IHR NICHT READY". Sie legt beim Kuss eine Hand an sein Gesicht und lächelt dabei, als sei ihr die Situation ein wenig peinlich. Insgesamt wirkt die Szene nah, vertraut und glücklich. Wer mehr über das Verhältnis zwischen Emma und Gigi erfahren will, muss sich also mit Text und Bild begnügen, denn eine Erklärung der Influencerin gab es nicht.

Von Gigi kam zunächst keine Reaktion. Da die Influencerin, die zuletzt über die einsamste Zeit ihres Lebens sprach, sonst regelmäßig mit ihrer Community chattet und Fragen beantwortet, wirkt die offene Auflösung gewollt. Ob sie die Geschichte hinter dem Foto später noch erzählt, muss man abwarten. Wer auf eine schnelle und eindeutige Bestätigung gehofft hatte, wird vorerst leider enttäuscht: Das Rätselraten unter den Followern dürfte in der Community munter weitergehen, solange Emma schweigt.

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Gigi Birofio

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Imago Emma Fernlund und Gigi Birofio bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn, April 2026

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Juli 2026