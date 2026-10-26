Einbrecher verwüsten Walter Scholz' Schwarzwald-Villa

Nach einer einwöchigen Österreichreise erlebten Walter Scholz und seine Frau Silvia bei ihrer Heimkehr einen Schock: Unbekannte waren in ihre Villa am Rande des Schwarzwalds eingebrochen und hatten auf allen drei Etagen gewütet. Wie die Freizeit Revue berichtet, durchsuchten die Täter sämtliche Räume, beschädigten zahlreiche Gegenstände und entwendeten neben Bargeld und wertvollem Schmuck auch persönliche Erinnerungsstücke, die für das Ehepaar unersetzlich sind. Der Startrompeter ist seitdem sichtlich erschüttert. "Mir geht es sehr schlecht", beschreibt er gegenüber dem Blatt seinen Zustand nach der Rückkehr. Und weiter: "Ich bin mit den Nerven völlig fertig." Besonders bitter: Neben dem materiellen Verlust belastet den Musiker und seine Frau vor allem das Gefühl, dass Fremde ihr Zuhause vollständig auf den Kopf gestellt haben.

Unter den gestohlenen Gegenständen befinden sich Stücke von großem ideellem Wert. "Eine schöne Uhr, die mein Mann von Franz Beckenbauer geschenkt bekommen hat, ist ebenso weg wie sein Bundesverdienstkreuz und viele andere Dinge, an denen unser Herz hing", berichtet Silvia gegenüber der Freizeit Revue. Auch die Verwüstung beschreibt sie dem Magazin mit drastischen Worten: "Die Täter haben hier gehaust wie die Vandalen. Alles haben sie aus den Schränken geworfen. Überall Rotwein verschüttet, auch in die Lautsprecher des Plattenspielers. Buddha-Figuren und Tortenplatten – zerschlagen. Sogar meine Haarspangen haben sie zertrampelt." Darüber hinaus hinterließen die Einbrecher dem Bericht zufolge einen Zettel. Darauf hieß es sinngemäß: "Danke, ihr Idioten. Wir wünschen euch alles Gute."

Der Anblick der verwüsteten Villa wirkte sich auch auf Walters Gesundheit aus. Der Musiker war drei Jahre zuvor am Herzen operiert worden. Nach der Rückkehr habe er unaufhörlich gezittert, schildert Silvia – sein Blutdruck sei auf 200 gestiegen. Deshalb rief sie den Notarzt. Mittlerweile ist das Ehepaar vorübergehend in ein Hotel gezogen, doch auch dort finden die beiden kaum Ruhe. "Wir können kaum schlafen", erklärt der Trompeter der Freizeit Revue. Tagsüber kehren Walter und Silvia in ihre Villa zurück, um zusammen aufzuräumen und die erheblichen Schäden Schritt für Schritt zu beseitigen.

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Getty Images Walter Scholz im Mai 2013 in Bad Peterstal-Griesbach

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Imago Trompeter Walter Scholz mit seiner Ehefrau Silvia im Hotel Dollenberg, 2002

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Imago Walter Scholz und Ehefrau Silvia bei der 100. Sendung von SWR "Fröhlicher Weinberg" in Mainz