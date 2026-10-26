Sharon Osbourne erinnert sich an Ozzy Osbournes letzte Bitte

Mehr als ein Jahr nach dem Tod von Ozzy Osbourne (†76) spricht seine Witwe Sharon Osbourne (74) über seine letzten Stunden. Gegenüber BBC schilderte sie, wie der Black-Sabbath-Musiker in der Nacht im Juli 2025 aufgewacht sei und sie zweimal um einen Kuss gebeten habe. Danach habe er sie angefleht: "Halt mich, halt mich ganz fest." Sharon nahm ihn daraufhin in den Arm.

Am frühen Morgen ging der Sänger wie gewohnt nach unten, um zu trainieren. Kurz darauf wurde seine Frau aus dem gemeinsamen Schlafzimmer gerufen. Sie eilte sofort zu ihm – doch nach einem mutmaßlichen Herzinfarkt konnten die alarmierten Rettungskräfte nichts mehr für ihn tun. Den Moment fasste Sharon im Gespräch mit dem Sender in wenigen Worten zusammen: "Ich rannte nach unten, und das war es." Die Trauer ist für Sharon allgegenwärtig. "Man kommt nie darüber hinweg. Aber man lernt, damit zu leben", erklärte sie gegenüber BBC. Ozzys Grab liegt so nah an ihrem Zuhause, dass sie es vom Fenster aus sehen kann – nach eigener Aussage besucht sie ihn jeden Tag.

Kürzlich enthüllte Sharon zudem, wie schlecht es Ozzy kurz vor seinem Abschiedskonzert wirklich ging. Bei der britischen Premiere des Konzertfilms "Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning" berichtete sie laut Mirror, dass der schwer kranke Sänger auch an einem Lungenemphysem litt: "Er konnte kaum atmen." Die Ärzte hätten ihm nachdrücklich davon abgeraten, aufzutreten, doch Ozzy habe sich unbedingt verabschieden wollen. Rund zwei Wochen nach dem Konzert verstarb der Sänger.

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Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne

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Getty Images Ozzy Osbourne und Sharon im Januar 2020

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Getty Images Ozzy Osbourne mit seiner Frau Sharon, 2014