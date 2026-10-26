Andeutung: Sucht Sarah-Jane Wollny im TV nach der Liebe?

Kehrt Sarah-Jane Wollny (28) schon bald ins Reality-TV zurück? Die Tochter von Silvia Wollny (61) scheint jedenfalls große Lust auf ein neues Fernsehabenteuer zu haben – und könnte sich dabei sogar auf die Suche nach der Liebe begeben. In einer Fragerunde auf Instagram wollte eine Followerin wissen, ob bei der gelernten Altenpflegerin demnächst ein neues TV-Projekt ansteht. Zwar sei bislang noch nichts Konkretes geplant, doch Sarah-Jane habe "Lust, nächstes Jahr wieder etwas im Reality-TV zu machen". Welche Art von Show es werden könnte, überlässt die 28-Jährige offenbar auch ihren Fans. In einer anschließenden Umfrage ließ sie ihre Community zwischen einer Datingshow und einem Gamingformat abstimmen. Dass dabei auch ein romantisches Abenteuer vor laufenden Kameras zur Auswahl steht, dürfte besonders interessant sein: Sarah-Jane ist derzeit Single und könnte die Gelegenheit nutzen, einen neuen Partner kennenzulernen.

Erfahrung vor laufenden Kameras hat Sarah-Jane bereits reichlich gesammelt. Erst 2025 wagte sie sich in den Container von Promi Big Brother, wo sie rund um die Uhr von Kameras begleitet wurde. Zuvor hatte sie gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Tinush bei Temptation Island VIP mitgemacht, um ihre Beziehung auf die Probe zu stellen. Das Liebesexperiment nahm allerdings kein glückliches Ende: Nach der Ausstrahlung der Sendung gingen die beiden getrennte Wege. Ob Sarah-Jane nun ausgerechnet im Reality-TV einen neuen Partner kennenlernen möchte, bleibt abzuwarten. Bislang hat sie weder eine Teilnahme an einer Datingshow bestätigt noch ein konkretes Projekt angekündigt. Mit ihrer Instagram-Umfrage hat die Wollny-Tochter aber zumindest gezeigt, dass sie für unterschiedliche Formate offen ist.

Bevor Sarah-Jane erneut vor die Kameras tritt, konzentriert sie sich allerdings erst einmal auf ihre Gesundheit. Aufgrund ihrer Lipödem-Erkrankung musste sich die 28-Jährige innerhalb weniger Monate mehreren Operationen unterziehen und befindet sich noch immer in der Heilungsphase. Besonders nach dem jüngsten Eingriff hatte sie mit starken Schmerzen an der rechten Rückenseite sowie an Armen und Hüften zu kämpfen. Eine wichtige Stütze in dieser körperlich und emotional schwierigen Zeit war für Sarah-Jane ihre Familie. "Hätte ich meine Familie in dieser Zeit nicht gehabt, wäre ich, glaube ich, in ein Loch gefallen", gestand sie auf Instagram. Auch mit Vorher-Nachher-Aufnahmen möchte sich die Realitybekanntheit noch gedulden. "Die kommen in ein paar Wochen/Monaten, wenn alles richtig verheilt ist und sich die Schwellung gelegt hat", erklärte sie ihren Followern.

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Imago Sarah-Jane Wollny, September 2025

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Realitystar

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, April 2026