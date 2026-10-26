Promi-Büßen: Raffaela beleidigt Georgina mit Haut-Kommentar

Kaum ist die neue Staffel von Das große Promi-Büßen gestartet, kracht es im Camp schon gewaltig: Georgina Fleur (36) und Raffaela Raab geraten bereits in der ersten Folge aneinander. Auslöser ist ein zunächst friedliches Gespräch über Georginas Leben in Dubai und ihren Umgang mit der dortigen Sonne. Die Realitybekanntheit erklärt, dass sie absichtlich auf Sonnenschutz verzichte, denn Sonnencreme sei "total Gift" für den Körper. Diese Behauptung will die Veganerin und Tierschutzaktivistin Raffaela so nicht stehen lassen und merkt prompt an: "Du hast ja schon altersgeschädigte Haut." Die 36-Jährige kontert, bei den besagten Stellen handle es sich schlicht um Sommersprossen. Doch ihre Mitstreiterin bleibt dabei: "Das ist Sonnenschaden. Sorry, ich habe Medizin studiert und das sind nicht nur Sommersprossen." Die ungefragte Diagnose kommt bei Georgina gar nicht gut an – sie empfindet die Worte als klare Beleidigung.

Zuspruch bekommt Georgina von Teilnehmerin Melissa Hofman, die Raffaelas Aussage ebenfalls kritisch sieht. "Ich fand's schon ein bisschen schräg von Raffaela, da direkt rauszuhauen: 'Ja, du hast Altersflecken.' Also ich meine, Georgina ist jetzt keine 50 Jahre alt", findet sie. Die Betroffene selbst macht deutlich: "Ich brauche jetzt hier keine Hautanalyse von einem Realitystar." Und weiter: "Du hast mich beleidigt! Natürlich nehme ich das persönlich." Dann holt Georgina zum Gegenschlag aus und kündigt an: "Wenn die so weitermacht, dann ist sie als Allererstes auf meinem Speiseplan!" Um die Veganerin zusätzlich zu provozieren, stichelt sie: "Oh, ich hätte so richtig Bock auf ein Steak jetzt. So blutig." Als Raffaela sie darauf anspricht, wird der Ton noch schärfer: "Du kommst mir dumm, jetzt komm ich dir richtig dumm!" Die Tierschützerin zeigt sich ratlos: "Das machen elfjährige Kinder in meinen TikTok-Kommentaren, aber keine erwachsene mediengeübte Frau." Von ihrer Aussage rückt sie trotzdem nicht ab. Beleidigen habe sie niemanden wollen – ihr sei es darum gegangen, der Behauptung zu widersprechen, Sonnencreme sei schädlich.

Dass es bei ihr schnell hitzig werden kann, hatte Georgina schon zu Beginn der Sendung selbst angedeutet. "Ich bin nicht wegen einer speziellen Situation hier, es waren viele", erklärte sie ihren Mitkandidaten. Im ersten großen Konflikt der Staffel bekommen die Zuschauer nun einen Eindruck davon. Insgesamt stellen sich in der fünften Staffel zehn Teilnehmer ihren früheren Fehltritten. Neben Georgina, Raffaela und Melissa sind unter anderem Cosimo Citiolo (45), Aleksandar Petrovic (35), Eike Immel (65), Nadja Großmann, Marwin Klute (29), Sahel und Annamiltina mit dabei. Gebüßt wird diese Staffel am österreichischen Erzberg, fernab der Zivilisation. Durch das Format führt wie jedes Jahr Olivia Jones (56), die die Kandidaten in der "Runde der Schande" mit ihrem bisherigen Verhalten konfrontiert.

Anzeige Anzeige

Joyn Collage: Raffaela Raab und Georgina Fleur

Anzeige Anzeige

Joyn Georgina Fleur, Raffaela Raab, Marwin Klute und Aleks Petrovic bei Promi-Büßen, 2026

Anzeige Anzeige

Joyn/Nikola Milatovic Der Cast von "Das große Promi-Büßen", 2026

Anzeige