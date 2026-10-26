Matthew Perrys Schwester über bittere "Friends"-Hochzeit

Als Chandler Bing und Monica Geller 2001 im Finale der siebten Staffel von "Friends" heirateten, sahen Millionen Zuschauer ein Happy End. Für die Familie des Hauptdarstellers Matthew Perry (†54) hatte die Szene einen bitteren Beigeschmack. Seine Schwester Mia Perry Bowick erzählte dem Magazin People, was beim Anschauen in ihnen vorging: "Als wir diese Hochzeit sahen, wussten wir alle, dass er sich das im Leben gewünscht hatte; er wollte eine Partnerin und Kinder." Gleichzeitig begleitete die Angehörigen die Angst: "Wir alle wussten, wie schwerwiegend seine Erkrankung war, deshalb herrschte dieses Gefühl: 'Wer weiß, was passieren wird?'" Gefeiert wurde die Trauung seiner Figur mit Courteney Cox (62) im Zweiteiler "The One with Monica and Chandler’s Wedding". Matthew selbst blieb zeitlebens ohne Ehe und ohne Kinder.

Wie eng Matthews Alltag am Set mit seiner Sucht verwoben war, schilderte er 2022 in seinen Memoiren "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing". Nach dem Dreh der Hochzeitsszene sei er direkt in die Entzugsklinik zurückgebracht worden, und zwar im Pick-up eines nüchternen Betreuers. Sogar sein Aussehen in der Serie, so schrieb er, verrate den Stand seiner Abhängigkeit: "Wenn ich mehr Gewicht habe, ist es Alkohol; wenn ich dünn bin, sind es Pillen. Wenn ich einen Ziegenbart habe, sind es viele Pillen." Ende der dritten Staffel versuchte er demnach, jeden Tag 55 Vicodin zu beschaffen, weil er sonst "so krank" geworden wäre. Am 28. Oktober 2023 wurde der 54-Jährige leblos im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden. Laut Gerichtsmediziner war die akute Wirkung von Ketamin die Haupttodesursache. Ertrinken, eine koronare Herzkrankheit und Buprenorphin kamen als Faktoren hinzu. Fünf Menschen wurden laut Female First angeklagt, darunter sein langjähriger Assistent Kenneth Iwamasa und die als "Ketamine Queen" bekannte Jasveen Sangha. Sie erhielt im April 2026 eine Haftstrafe von 15 Jahren.

An Romanzen fehlte es Matthew nicht: In den Neunzigern wurde er mit Julia Roberts (58) und Gwyneth Paltrow (54) in Verbindung gebracht, von 2006 bis 2012 war er mit Lizzy Caplan (44) zusammen. Im November 2020 gab er die Verlobung mit der Literaturmanagerin Molly Hurwitz bekannt, nach etwa einem halben Jahr trennten sich die beiden. Über seinen Sprecher ließ er damals mitteilen: "Manchmal funktionieren Dinge einfach nicht, und das hier ist so ein Fall. Ich wünsche Molly alles Gute." Im Buch gestand er, beim Heiratsantrag "high wie ein Drachen" gewesen zu sein: "Ich erinnerte mich nicht daran – unnötig zu erwähnen, dass wir uns trennten." Mia spricht nun in der Netflix-Dokureihe "The One About Matthew Perry" erstmals öffentlich über seinen Tod. Sie startet am 27. Oktober 2026. Seine “Friends”-Kollegen Jennifer Aniston (57), Lisa Kudrow (63), Matt LeBlanc (59) und David Schwimmer (59) sind nicht dabei, auch Courteney lehnte laut Page Six ab.

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Getty Images Matthew Perry, "Friends"-Star

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Getty Images Matthew Perry und Courteney Cox im November 2005

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Getty Images Der Cast der US-Sitcom "Friends"