Sein Ehe-Aus mit Annemarie: Wayne Carpendale über Freiheit

Nach der offiziellen Trennung von Annemarie Carpendale (48) teilte Wayne Carpendale (49) am Sonntag sehr emotionale Gedanken mit seiner Community. In einem frisch veröffentlichten Instagram-Reel zeigt sich der Schauspieler und Moderator nachdenklich im rosafarbenen Pullover vor einer bemoosten Baumkulisse. In dem Clip reflektiert er offen über das Wesen von Freiheit, das Verarbeiten von Trennungen und die Kunst, sich von den Meinungen und Bewertungen anderer Menschen freizumachen. Ein Gedanke beschäftige ihn dabei besonders, wie er schildert: "Meine Freiheit ist es mir wert, der Böse in deiner Geschichte zu sein!" Ob sich seine Worte konkret auf das Aus mit Annemarie beziehen, lässt Wayne allerdings offen. Einen Namen nennt er in dem Clip nicht – stattdessen bleibt seine Botschaft bewusst allgemein gehalten und richtet sich an alle, die sich in einer ähnlichen Lage wiederfinden.

In den Kommentaren unter dem Beitrag wird der Moderator noch deutlicher und erklärt, was er damit meint. "Ich muss nicht jede Version von mir korrigieren, die andere erzählen. Manche Menschen brauchen ihre Geschichte so, wie sie sie erzählen, damit sie für sie Sinn ergibt. Das darf so sein", schreibt er. Die Denkanstöße beziehen sich für Wayne keineswegs nur auf das Liebes-Aus. Er sieht diese Dynamik genauso im Job, in Freundschaften und im Familienkreis – letztlich überall dort, wo man den Bewertungen anderer ausgesetzt ist. Die größte persönliche Aufgabe sieht er darin, den Drang zum ständigen Rechtfertigen abzulegen. Er wolle anderen nicht mehr hinterherrennen, Gerüchte nicht länger geraderücken und aufhören, krampfhaft um die Akzeptanz seiner Mitmenschen zu buhlen. Sein Fazit: "Frei wirst du nicht, wenn alle gut über dich denken. Frei wirst du, wenn du dich nicht mehr erklären musst. Und wenn du das aushältst, gehörst du wieder dir."

Zuvor hatten Wayne und Annemarie das Ende ihrer Ehe offiziell bestätigt. Trotz des Liebes-Aus demonstrieren die beiden weiterhin gemeinsam. Erst kürzlich reisten die Moderatorin und ihr Ex-Partner trotz der Trennung gemeinsam nach Singapur. Einen direkten Zusammenhang zwischen seinem Posting über Freiheit und seiner Ex-Partnerin stellte Wayne nicht her.

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Imago Wayne Carpendale beim 50. Deutschen Filmball im Hotel Bayerischer Hof in München am 24.01.2026

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Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale beim Bundespresseball Dinner 2022

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Getty Images Wayne Carpendale, Dezember 2022