Nach vier Jahren: Chrishell Stause und G Flip sind getrennt

Chrishell Stause (45) und G Flip haben sich nach mehr als vier gemeinsamen Jahren getrennt. Die Reality-Bekanntheit machte das Liebes-Aus in einem emotionalen Videostatement auf ihrem Instagram-Account öffentlich. Dabei erklärte Chrishell, dass die beiden respektvoll mit der Trennung umgehen wollen. Ihre Gefühle seien trotz des Beziehungsendes keineswegs verschwunden. "Ich bin in diesen Menschen verliebt", sagte sie sichtlich aufgewühlt in dem Video. Kurz darauf fügte die "Selling Sunset"-Bekanntheit hinzu: "Ich werde G immer lieben."

Den schmerzhaften Bruch müsse sie nun jedoch erst einmal verarbeiten. Chrishell sprach außerdem schonungslos über die Zweifel, die sie derzeit beschäftigen: "Ich fühle mich ein bisschen wie eine Versagerin. Es gibt nichts, was ihr über mich sagen könntet, das schlimmer wäre als das, was ich mir selbst sage." Mit der Zeit werde sie vermutlich verstehen, welche Lehren sie aus dem Ende der Beziehung ziehen solle, und langsam heilen. Statt einer unpersönlichen schriftlichen Mitteilung habe sie sich bewusst für ein Video entschieden. Schließlich hätten die Fans sie und G Flip über Jahre unterstützt und ihnen viel Zuneigung entgegengebracht. Wie sehr sie das Liebes-Aus mitnimmt, machte Chrishell ebenfalls deutlich: "Es ist schwer. Es ist schmerzhaft. Ich setze alles aufs Spiel. Ich scheitere." Dennoch wünsche sie beiden eine glückliche Zukunft. "Das ist beschissen, aber jeder verdient es, glücklich zu sein, und das wünsche ich uns beiden", betonte die Schauspielerin.

Chrishell und der australische Musikstar hatten ihre Beziehung im Mai 2022 in der Wiedersehensfolge der fünften Staffel von "Selling Sunset" öffentlich gemacht. Nur ein Jahr später folgte der nächste große Schritt: Die beiden gaben sich in Las Vegas das Jawort. Danach feierten sie ihre Liebe gleich mehrfach mit weiteren Zeremonien und erneuerten ihr Eheversprechen zudem im Jahr 2025. Auch über ihre Zukunftspläne sprachen die zwei immer wieder offen. So hatten Chrishell und G Flip den Wunsch geäußert, gemeinsam eine Familie zu gründen.

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Getty Images Chrishell Stause und G Flip bei der "Just Kids"-Premiere im Juni 2025

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Getty Images Chrishell Stause und G Flip im Oktober 2024

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Getty Images Chrishell Stause und G Flip bei der Premiere von "Will & Harper" in Los Angeles