Promi-Büßen-Veganerin Raffaela wird Opfer von Bodyshaming

In der zweiten Folge von Das große Promi-Büßen wird Raffaela Raab Opfer von fiesem Bodyshaming. Georgina Fleur (36) und Nadja Großmann unterhalten sich über das Äußere der Teilnehmerin, die als "Militante Veganerin" bekannt wurde – und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Thema ist zunächst Raffaelas Körperbehaarung. "Boah, die ist echt haarig", stellt Nadja fest. Nachdem Georgina ihr zustimmt, legt sie nach und betont, die Reality-TV-Bekanntheit sei "überall" behaart. Besonders Raffaelas Oberschenkel werden von Georgina genau beäugt. Anschließend richtet sich Nadjas Kritik gegen die Muskeln ihrer Mitkandidatin: "Guck mal, was die für Oberarme hat. Ich finde das nicht so fraulich, wenn du als Frau so trainiert bist."

Doch das war's noch nicht: Das Gespräch dreht sich anschließend um Raffaelas OnlyFans-Account, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Freund Inhalte teilen soll. Nadja, die selbst auf der Erotikplattform aktiv ist, kann sich einen spöttischen Kommentar nicht verkneifen: "Das kaufen doch auch nur Veganer, oder?" Auch Georgina verbindet das Thema erneut mit der Körperbehaarung der Sängerin und wird dabei deutlich derber: "Oh geil, die hat Beinhaare, mal gucken, wie man die bumsen kann oder was?" Eine Mitkandidatin zeigt sich besonders entsetzt von der Unterhaltung. Sahel findet in der TV-Show klare Worte und verurteilt die Aussagen ihrer Mitstreiterinnen: "Das war Bodyshaming vom Feinsten. Das ist auf jeden Fall definitiv falsch."

Raffaela schnupperte bei Forsthaus Rampensau erstmals Reality-Luft. Zusätzlich ist sie als Sängerin, Social-Media-Star und Erotikmodel aktiv. Ihre vegane Überzeugung und ihr Einsatz für Tiere prägen ihren öffentlichen Auftritt maßgeblich. Über ihre Einnahmen auf Erotikplattformen hat sie vor rund elf Monaten offen gesprochen. Ihren Angaben nach schwanken diese und könnten in etwa dem Einkommen einer Fachärztin entsprechen. Das verdiente Geld behalte sie nach eigener Darstellung jedoch nicht für sich: Einen großen Teil stecke sie in ihren Aktivismus. Dazu zählen laut der Veganerin die Produktion und Aufarbeitung von Inhalten, Kamerateams, Filmprojekte und internationale Vorhaben. Auch Anwaltskosten und Bußgelder für andere Aktivisten werden davon beglichen.

Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" startet am Montag, 26. Oktober 2026, mit zwei kostenfreien Folgen auf Joyn. Ab Dienstag, 24. November, ist das #PromiBüßen ebenfalls erstmals um 22:10 Uhr in SAT.1 zu sehen.

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Joyn Raffaela Raab bei "Das große Promi-Büßen" 2026

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Joyn Georgina Fleur und Nadja Großmann, Promi-Büßen 2026

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Joyn Promi-Büßen-Kandidatin Sahel, 2026

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