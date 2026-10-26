Vox-Star Franziska Knabenreich fand Verlobten tot im Bett

VOX-Bekanntheit Franziska Knabenreich trauert um ihren Verlobten Roy John Scannell. Am Morgen des 17. Oktober bemerkte die Tierexpertin laut RTL, dass seine sonst übliche Guten-Morgen-Nachricht ausgeblieben war. Weil sie Roy nicht erreichen konnte, machte sie sich schließlich besorgt auf den Weg zu ihm. Dort entdeckte die ehemalige "hundkatzemaus"-Bekanntheit ihren Partner leblos im Bett. Nur neun Tage später steht für Franziska nun ein weiterer schwerer Weg an: Am Abend des 26. Oktober reist sie über Amsterdam nach Irland und begleitet dabei den Sarg ihres Verlobten. In Roys Heimat soll er anschließend eingeäschert werden.

Nach der Einäscherung soll seine Asche zwischen ihr und der Familie ihres Verlobten aufgeteilt werden. Die Angehörigen möchten ihren Teil in einer Bucht nahe Fountainstown verstreuen. Franziska will ihre Asche hingegen mit nach Deutschland nehmen und daraus eine persönliche Erinnerung schaffen lassen. Ein Juwelier soll sie zusammen mit einer Haarlocke in den Diamantring einarbeiten, mit dem Roy ihr erst wenige Monate zuvor einen Heiratsantrag gemacht hatte. "So ist er immer bei mir", erklärt Franziska gegenüber RTL. Auch der gemeinsame Dobermann Manfred bleibt künftig an ihrer Seite.

Auf Instagram nahm Franziska zuvor mit emotionalen Worten Abschied von ihrem Verlobten. Sie nannte Roy ihren "Lieblingsmenschen", ihren "Felsen" und ihren "besten Freund". Seine Liebe, sein Lachen und die gemeinsamen Momente werde sie für immer in sich tragen. Auch an seine Familie dachte die Tierexpertin: Ihre Gedanken seien bei Roys Eltern Linda und Frank, seinen Brüdern Peter und Paul sowie allen Angehörigen.

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Imago Franziska Knabenreich zu Gast in der Talkshow BEMBEL & GEBABBEL in Frankfurt am Main, September 2020

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franziskaknabenreich Moderatorin Franziska Knabenreich mit ihrem Verlobten Roy John Scannell (†41)

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Imago Franziska Knabenreich bei der VITA Charity Gala im Kurhaus Wiesbaden, Oktober 2023