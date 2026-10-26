David Beckham sorgt mit Brooklyn-Post für Aufsehen

David Beckham (51) sorgt mit einem neuen Instagram-Beitrag für Aufsehen! Der ehemalige Fußballstar meldete sich aus New York City bei seinen Followern und präsentierte sich dabei zunächst von seiner sportlichen Seite. Oberkörperfrei, mit einer Tasse Kaffee in der Hand und der beeindruckenden Skyline im Hintergrund posierte er auf einem Balkon und gewährte einen Blick auf seinen durchtrainierten Körper. In weiteren Beiträgen ließ David seine Fans an seinem Tagesablauf teilhaben und verriet dabei auch, wohin es ihn am Abend zum Essen verschlug: nach Brooklyn. Schließlich trägt Davids ältester Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27) denselben Namen. Ob der Restaurantbesuch tatsächlich als subtiler Seitenhieb gegen seinen entfremdeten Sohn gedacht war oder lediglich Zufall ist, bleibt allerdings offen.

Dass Brooklyn für die Beckham-Familie weit mehr als nur ein New Yorker Stadtteil ist, liegt an einer besonderen Erinnerung. Victoria Beckham (52) erfuhr einst genau dort, dass sie mit ihrem ersten Kind schwanger war. Dieses Erlebnis inspirierte die Sängerin und ihren Mann schließlich dazu, ihren ältesten Sohn nach dem Stadtteil zu benennen. Das Verhältnis zu seinem 27-jährigen Sohn ist seit Monaten angespannt. Während zunächst vor allem Insider über die Spannungen innerhalb der berühmten Familie berichteten, äußerte sich Brooklyn im Januar schließlich selbst zu dem Konflikt. Dabei machte er öffentlich deutlich, dass er derzeit kein Interesse daran habe, sich mit seinen Eltern David und Victoria auszusöhnen.

Wie tief der Konflikt innerhalb der Beckham-Familie inzwischen reicht, machte Brooklyn in einem öffentlichen Statement deutlich, über das unter anderem The Sun berichtete. "Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein", erklärte das Model in den sozialen Medien. Gleichzeitig beschuldigte er seine Eltern und deren Team, die öffentliche Darstellung des Familienstreits über die Presse beeinflussen zu wollen. Auch auf seine Hochzeit mit Nicola Peltz-Beckham (31) kam Brooklyn zu sprechen und bezeichnete einen Tanz seiner Mutter Victoria an diesem Abend als "unangemessen". Dass die Fronten weiterhin verhärtet sind, zeigte sich auch im Juni, als Brooklyn der Enthüllung von Davids Hollywood-Stern fernblieb.

Anzeige Anzeige

Instagram / davidbeckham David Beckham, Oktoberfest 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham küsst ihren Ehemann David Beckham auf die Wange

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Cruz Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, Romeo Beckham und David Beckham