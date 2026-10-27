Gustav Masurek verrät: So ist sein Alltag als Vollzeitpapa

Eine Frage scheint Gustav Masurek (37) besonders häufig gestellt zu werden: Wie verdient er eigentlich sein Geld? In seiner Instagram-Story nahm der Realitystar nun selbst Stellung und beantwortete die Frage seiner Community in einem Video, das er im Auto aufzeichnete. Seine Antwort fiel dabei eindeutig aus: "Und zwar bin ich Vollzeitpapa", erklärte Gustav. Aktuell nehme die Betreuung seines Kindes einen großen Teil seines Alltags ein. Dass dahinter jede Menge Arbeit und Verantwortung stecken, machte er ebenfalls deutlich. Für Gustav ist die Rundumbetreuung seines Nachwuchses offenbar alles andere als ein entspannter Zeitvertreib. Wer glaubt, dass ihm deshalb viel freie Zeit bleibt, dürfte nach diesem Einblick eine andere Vorstellung von seinem Alltag haben.

Seine Antwort nutzte Gustav gleich für eine weitere Botschaft – diesmal richtete er sich direkt an alle Mütter. "Riesen Respekt an alle Mamas, die ein, zwei, drei Kinder, vier Kinder großgezogen haben", betonte er. Dabei räumte der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat ein, dass der Aufwand, den die Kindererziehung mit sich bringt, häufig unterschätzt werde – insbesondere von Männern und Menschen, die selbst noch keine Kinder haben. "Ich glaube, wir Männer oder auch die Außenwelt, die vielleicht noch keine Kinder haben, sehen das viel zu leicht", gab er offen zu. Seit er die Betreuung seines Kindes selbst in Vollzeit erlebt, scheint Gustav die Herausforderungen des Elternseins noch einmal anders wahrzunehmen. Die Leistung von Müttern werde seiner Ansicht nach viel zu selten anerkannt und gewürdigt. Sie hätten "den höchsten Respekt verdient", fasste er zusammen.

Neben der Kinderbetreuung nimmt noch eine weitere Aufgabe einen wichtigen Platz in Gustavs Alltag ein: Er engagiert sich ehrenamtlich in einer Einrichtung für Kinder mit Autismus. Dort hilft er als Hausmeister aus und packt bei den unterschiedlichsten Arbeiten mit an. Er kümmert sich um Reparaturen, mäht den Rasen, räumt auf und erfüllt den Kindern auch mal kleinere handwerkliche Wünsche. Mit diesem Einblick zeigte er seinen Followern, wie vielseitig sein Alltag ist – auch ohne klassischen Bürojob. "Ich mache sehr, sehr viel", stellte er zum Abschluss seiner Instagram-Story klar. Zwischen Vaterrolle und Ehrenamt bleibt dem Partner von Anne Menden (41) offenbar wenig Zeit zum Durchatmen.

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Instagram / gustavma4 Gustav Masurek mit seinem Sohn, Mai 2026

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Instagram / gustavma4 Gustav Masurek und sein Sohn, September 2026

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Imago Anne Menden mit Gustav Masurek beim Vaunet Jubiläumsevent im Telegraphenamt, Berlin, 10.10.2024