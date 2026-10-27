Influencer Twenty4tim plaudert über seinen Kinderwunsch

Twenty4tim (26) lässt seine Fans erneut an persönlichen Gedanken teilhaben. In einer Fragerunde auf Instagram stellte sich der Social-Media-Star nun einer Frage, die offenbar viele seiner Follower beschäftigt: Kann er sich vorstellen, eines Tages eigene Kinder zu bekommen? Seine Antwort fiel wie gewohnt ehrlich aus. Grundsätzlich könne er sich eine Vaterschaft durchaus vorstellen. "Ich wäre sehr gerne Vater irgendwann", schrieb Tim in seiner Instagram-Story und ergänzte das Ganze mit Baby-Emojis. Darunter folgte die Ergänzung: "Aber vielleicht bekommen wir auch nur einen gemeinsamen Hund."

Eingeleitet hatte Tim die Runde mit den Worten "Endlich: Fragerunde" und bekam prompt ganz direkte Fragen von seiner Community gestellt. Eine davon lautete schlicht: "Willst du Kinder bekommen?" Mit seiner Antwort macht Twenty4tim deutlich, dass er sich durchaus vorstellen kann, eines Tages Vater zu werden. Ob er dabei an ein Kind oder vielleicht doch eher an einen Hund denkt, bleibt allerdings offen. Konkrete Pläne für die Zukunft verriet der 26-Jährige nicht. Stattdessen gewährte er seinen Followern mit seiner Antwort einen kleinen persönlichen Einblick in seine Gedanken.

Zusätzlich zu seiner Antwort teilte Tim auf Instagram ein Spiegelselfie aus einem Innenraum. Darauf ist sein Partner zu sehen, der in einem hellgrauen Kapuzenpullover und einer hellen Jeans für das Foto posiert. Tim selbst steht hinter ihm, trägt einen blauen Pullover und schmiegt sich von hinten an seinen Partner, während er den Kopf auf dessen Schulter legt. Tim, der mit vollem Namen Tim Maximilian Kampmann heißt, teilt auf seinen Kanälen immer wieder private Momente mit seiner Community. Neben seiner Karriere als Social-Media-Star war er auch schon im Reality-TV zu sehen und veröffentlichte Musik. Persönliche Fragerunden gehören dabei zu den Formaten, mit denen er regelmäßig mit seinen Followern in Kontakt tritt.

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Imago Twenty4tim, Influencer

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Instagram / twenty4tim Twenty4tim und sein Freund Edin, August 2026

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Instagram / twenty4tim Twenty4tim und sein Partner Edin, April 2026

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