Mit Diabetes an die Spitze: Zverev trotzt allen Zweifeln

Alexander Zverev (29) kämpft nicht nur auf dem Tennisplatz um jeden Punkt. Der deutsche Tennisstar lebt bereits seit seinem vierten Lebensjahr mit Typ-1-Diabetes und muss die chronische Erkrankung parallel zu seiner Karriere im Spitzensport täglich im Blick behalten. Selbst während langer und körperlich fordernder Matches kontrolliert der gebürtige Hamburger seinen Blutzuckerspiegel und passt seine Insulinversorgung an die jeweilige Belastung an. Um auf dem Platz leistungsfähig zu bleiben, setzt er neben regelmäßigem Training auch auf eine angepasste Ernährung, ausreichend Erholung und eine sorgfältige Gesundheitsvorsorge. Auch bei Turnieren wie den "Erste Bank Open" in Wien, die noch bis zum 1. November stattfinden, spielen diese Faktoren eine wichtige Rolle. So versucht der Tennisprofi, trotz seiner besonderen gesundheitlichen Voraussetzungen auf höchstem Niveau zu spielen, wie Oe24 berichtet.

Bei Typ-1-Diabetes greift das Immunsystem die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse an. Deshalb sind Betroffene dauerhaft auf Insulin angewiesen und müssen ihren Blutzuckerspiegel regelmäßig kontrollieren. Für den Sportler bedeutet das insbesondere bei mehrstündigen Matches und intensiver körperlicher Anstrengung, die Insulinzufuhr, die Energieaufnahme und die Regenerationsphasen sorgfältig aufeinander abzustimmen. Dass die Erkrankung trotzdem keinen fremdbestimmten Alltag bedeuten muss, betont Alexander gegenüber MADONNA: "Man kann ein ganz normales Leben führen, wenn man die Krankheit richtig einstellt und kontrolliert." Eine ausgewogene und ballaststoffreiche Ernährung kann die Darmgesundheit zwar unterstützen – heilen lässt sich Typ-1-Diabetes dadurch allerdings nicht. Auch die notwendige Insulintherapie kann sie nicht ersetzen.

Dass sich Leistungssport und Diabetes vereinbaren lassen, wollten ihm als Kind nicht alle zutrauen. "Lass es lieber, das ist gefährlich, hat man mir öfter gesagt", erinnert sich der US-Open-Gewinner im Gespräch mit MADONNA. Heute setzt er sich selbst für Betroffene ein: Mit seiner 2022 gegründeten Alexander Zverev Foundation setzt sich der Tennisprofi für Kinder und Jugendliche mit Diabetes ein. Die Unterstützung richtet sich sowohl an Betroffene in Europa als auch an junge Menschen in ärmeren Regionen, wo der Zugang zu medizinischer Versorgung und wichtigen Informationen oft eingeschränkt ist, so Oe24. Zverev möchte ihnen zeigen, dass die Erkrankung kein Hindernis sein muss, um die eigenen Träume zu verwirklichen. Auch der Stiftungspartner OMNi-BiOTiC beteiligt sich an dem Engagement und spendet in der ATP-Saison 2026 für jedes Ass des Sportlers zehn Euro an "Aufschlag gegen Diabetes". Seine Haltung fasst Alexander so zusammen: "Wenn man Freude hat an dem, was man tut, kann man alles schaffen – im Sport wie im Leben. Mit Begeisterung und Leichtigkeit kann man Großes bewirken – und anderen helfen."

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Getty Images Alexander Zverev jubelt mit der Coupe des Mousquetaires nach dem Finalsieg gegen Flavio Cobolli bei den French Open 2026

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Getty Images Alexander Zverev im Finale der French Open gegen Flavio Cobolli in Roland Garros, Paris

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Getty Images Alexander Zverev im Halbfinale der Australian Open gegen Carlos Alcaraz in Melbourne, 2026