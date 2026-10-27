Promi-Büßen-Georgina und Nadja attackieren Yeliz als Mutter

In der ersten Folge von Das große Promi-Büßen finden Georgina Fleur (36) und Nadja Großmann sofort einen gemeinsamen Nenner – nämlich ihre Freude am Lästern. "Nadja redet ja immer über jeden und alles und ich bin ja auch so eine kleine Klatsch- und Tratschtante", freut sich Georgina in der Show. Bei einem gemeinsamen Gespräch zollt Nadja ihrer Mitstreiterin dann Respekt dafür, wie sie ihren Alltag als alleinerziehende Mutter meistert. Doch schnell landen die beiden Frauen bei einem ganz anderen Thema: Yeliz Koc (32) und die Frage, wie diese mit der Vaterrolle ihres Ex-Partners Jimi Blue Ochsenknecht (34) umgeht. Was als lockere Plauderei beginnt, entwickelt sich zu einer fiesen Lästerrunde über die Realitybekanntheit – inklusive der Unterstellung, Yeliz habe bei der Familiengründung mit Jimi eigennützige Motive gehabt.

Als Nadja nachfragt, wie es denn beim Vater von Georginas Tochter aussieht, blockt die 36-Jährige vor laufenden Kameras ab: "Will ich nicht darüber reden jetzt, das erzähle ich dir mal draußen." Stattdessen lenkt sie das Gespräch auf Yeliz und wirft ihr vor, ihre Wut auf Jimi viel zu öffentlich auszutragen. "Ich will nicht, dass meine Tochter später mal alles nachlesen kann. Zum Beispiel bei Yeliz finde ich das komplett daneben. Guck mal, wenn dein Kind den Vater vermisst – das vermisst doch nur den Vater, weil du den Vater vermisst. Wenn du nicht von morgens bis abends über den Vater reden würdest …", erklärt Georgina in der Sendung. Nadja legt noch einen drauf und fragt kritisch: "Die ganzen Realityboys hat sie abgegrast und warum wird sie direkt bei Jimi Blue schwanger?" Georgina deutet daraufhin Berechnung an – Nadja stimmt der unbewiesenen Unterstellung zu: "Hat die auch, weil sie dachte, da ist was zu holen."

Yeliz und Jimi haben gemeinsam Tochter Snow Elanie Koc (5). Erst kürzlich hatte die Influencerin in einem Interview mit OKmag.de erneut öffentlich thematisiert, dass das inzwischen fünfjährige Mädchen ihren Vater vermisse, immer wieder nach ihm frage und unter seiner seltenen Anwesenheit leide. Ihrem Ex warf Yeliz darüber hinaus fehlende Beständigkeit und falsche Prioritäten vor. Ihrer Meinung nach verbringe Jimi aktuell mehr Zeit mit seiner neuen Partnerin und richte auch seine Besuche bei Snow nach deren Wünschen aus. Promi-Büßen-Kandidatin Georgina weiß unterdessen selbst, was es heißt, ein Kind allein großzuziehen – sie ist ebenfalls Mutter einer Tochter. Über das Verhältnis zwischen ihrem Kind und dessen Vater möchte sie im TV jedoch keine Informationen preisgeben.

Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" startet am Montag, 26. Oktober 2026, mit zwei kostenfreien Folgen auf Joyn. Ab Dienstag, 24. November, ist das #PromiBüßen ebenfalls erstmals um 22:10 Uhr in SAT.1 zu sehen.

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Joyn, Imago / Christoph Hardt Collage: Georgina Fleur, Nadja Großmann und Yeliz Koc

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Joyn Nadja Großmann und Georgina Fleur, "Das große Promi-Büßen" 2026

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Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und seine Tochter Snow, Oktober 2026