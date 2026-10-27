Christopher Nolans "Die Odyssee" kommt bald ins Heimkino

Lange mussten Filmfans warten, nun steht der Termin fest: Christopher Nolans (56) Die Odyssee kommt am 18. November 2026 ins Heimkino. Wie Kino.de berichtet, lässt sich das monumentale Fantasy-Abenteuer ab diesem Tag auf digitalen Kaufplattformen wie Amazon Prime Video erwerben und anschließend ganz bequem auf dem heimischen Sofa streamen. Wer die höchste Auflösung möchte, muss für die digitale UHD- beziehungsweise 4K-Fassung bei Amazon 13,99 Euro einplanen. Etwas mehr Geduld brauchen all jene, die den Film nicht kaufen, sondern lediglich digital ausleihen möchten. Die Leihversion soll voraussichtlich erst im Dezember zur Verfügung stehen.

Parallel dazu erscheint die Neuinterpretation von Homers berühmtem Epos am selben Tag auch auf Disc. Zum Heimkinostart haben Zuschauer also die Wahl: Entweder sie entscheiden sich für die digitale Variante oder sie greifen zu einer der verschiedenen physischen Ausgaben. Auch bei den physischen Ausgaben gibt es Preisunterschiede: Für die 4K-Scheibe werden 34,99 Euro fällig, die DVD schlägt mit 16,99 Euro zu Buche. Sämtliche Preise können je nach Händler allerdings variieren. Wer sich vor dem Kauf noch einen Eindruck verschaffen will, findet im Netz reichlich Zuspruch. Bei Rotten Tomatoes fallen 94 Prozent der erfassten Pressestimmen positiv aus. Bei den Zuschauerbewertungen liegt der Wert sogar noch etwas höher: Dort zeigen sich 96 Prozent der Nutzer begeistert. Sowohl Kritiker als auch Publikum sind sich bei dem Historienstoff also weitgehend einig.

Matt Damon (56) überzeugt in der Hauptrolle, an seiner Seite spielen unter anderem Zendaya (30), Tom Holland (30), Lupita Nyong'o (43) und Charlize Theron (51). "Die Odyssee" markiert dabei den bislang größten Kinoerfolg seiner Laufbahn. Der Blockbuster war im Sommer in den Kinos gestartet und spielte weltweit 1,57 Milliarden Euro ein. Damit ließ er die Einnahmen seiner bisher erfolgreichsten Filme deutlich hinter sich. Zum Vergleich: "Oppenheimer", ebenfalls unter der Regie von Christopher, kam auf 871 Millionen Euro. "Der Marsianer" erzielte 581 Millionen Euro, "Interstellar" brachte es auf 563 Millionen Euro. Der Abstand zu diesen Werken ist also beträchtlich. Nolan hat in der Vergangenheit mehrfach vor und hinter der Kamera mit Matt Damon zusammengearbeitet. Der Erfolg dieser Verbindung spricht nach "Die Odyssee" nun noch deutlichere Bände.

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Getty Images Der Cast von "The Odyssey" bei der Paris-Premiere, 2026

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Imago Szene aus "Die Odyssee" mit Matt Damon

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Getty Images Matt Damon bei der Premiere von "Mumford & Sons: The House Band" in New York