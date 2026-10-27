Nikola Grey erzählt von krassem Glow-up und erstem Tattoo

Nikola Grey (30) sieht heute völlig anders aus als vor einigen Jahren. Vor seinem Einzug bei Promi Big Brother hatte der Influencer ältere Aufnahmen von sich geteilt. Er trägt eine Brille und hat keine Tattoos. Inzwischen ist aus ihm ein volltätowierter Reality-TV-Star geworden. Wann genau seine Verwandlung begann, kann er im Interview mit Promiflash zwar nicht mehr genau sagen, verrät aber einige andere Details. An sein allererstes Tattoo erinnert sich Nikola genau: "Es war die Uhr auf meiner linken Hand. Für mich hat sie eine besondere Bedeutung, weil dort die Namen meiner Familie verewigt sind."

Die Uhr auf seiner Hand ist auch seiner schwer kranken Schwester gewidmet. "Ich möchte meine Familie immer bei mir tragen. Deshalb habe ich mich für dieses Motiv entschieden", erklärt er gegenüber Promiflash. Wenn er heute auf die Bilder von früher blickt, hat er auch eine Botschaft an sein jüngeres Ich parat. Ihm würde er Mut zusprechen und sagen: "Du hast das alles geschafft. Niemand kann dich unterkriegen und niemand kann dich davon abhalten, deine Ziele zu verfolgen."

Denn nicht nur optisch durch Tattoos und ohne Brille hat sich bei Nikola einiges getan. Gegenüber Promiflash erinnert er sich daran, dass er früher "etwa 150 bis 160 Kilogramm" gewogen habe. Sein Wunsch war es, sich in seinem eigenen Körper endlich wohlzufühlen. Von seinem Umfeld bekam er aber wenig Rückenwind: "Die Leute haben damals gesagt: 'Du wirst es nicht schaffen, du wirst die Kilos nicht verlieren.'" Von diesen Stimmen ließ sich der Ehemann von Kim Virginia Grey (31) nicht beirren. Einfach war dieser Weg nach seinen Worten jedoch nicht: "Was ich aber weiß: Es war eine krasse Zeit."

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Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Realitystar

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nikola_glumac Realitystar Nikola Grey vor seiner optischen Verwandlung

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Instagram / Nikola Glumac Nikola Glumac, Realitystar