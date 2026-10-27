Jennifer Frankhauser enthüllt ihren 18-Kilo-Abnehmerfolg

Jennifer Frankhauser (34) hat ihre Fans jetzt an einem ganz persönlichen Erfolg teilhaben lassen. In einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Account wollte ein Follower wissen, wie viele Kilos bei ihr mittlerweile gepurzelt sind. Die Antwort der Realitybekanntheit fiel konkret aus: "Ich war länger nicht mehr auf der Waage, letztes Mal waren es -18 kg", verriet sie stolz. Dass ihre Community die körperliche Veränderung inzwischen bemerkt, freue Jenny ganz besonders. Am Ziel sieht sie sich damit allerdings noch nicht. Trotz der bereits verlorenen Kilos möchte die Zweifachmama ihrem persönlichen Wohlfühlgewicht künftig noch ein Stück näherkommen.

Zuletzt lief der Abnehmprozess bei Jenny jedoch eher nebenbei. "Sport ist durch die viele Arbeit aktuell leider komplett zu kurz gekommen. Das möchte ich jetzt wieder ändern." Parallel zum Abnehmen stemmt die Influencerin einen großen Produktlaunch, baut eine Immobilienfirma auf und bespielt ihre Social-Media-Kanäle. Hinzu kam eine familiäre Ausnahmesituation: Ihre beiden Kinder waren über einen Monat lang krank zu Hause, und auch privat ging es turbulent zu. "Das ist gerade einfach sehr viel auf einmal und ich gebe wirklich alles", gestand sie ihren Followern.

In derselben Instagram-Fragerunde gab Jennifer zudem persönliche Einblicke in ihr Familienleben und das aktuelle Verhältnis zu ihrer Schwester Daniela Katzenberger (40). Zwischen den beiden Schwestern herrscht bereits seit längerer Zeit Funkstille: "Wir haben keinen Kontakt. Meine Kinder wissen nicht einmal, wer sie ist. Traurig, aber wahr." Auch auf Seiten ihres Partners sei der familiäre Kreis sehr klein. Gerade mit Blick auf ihre beiden Kinder beschäftigt Jenny diese Situation besonders: Ursprünglich habe sie sich für ihren Nachwuchs eine große Familie gewünscht. Dass die Realität anders aussieht, tue ihr weh, lasse sich ihrer Ansicht nach aber nicht ändern. Umso wichtiger ist Jennifer der Zusammenhalt in ihrem eigenen Zuhause: "Wir machen das Beste daraus und sind dankbar, dass wir UNS haben."

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Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, 2026

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Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, August 2026

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Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, mit ihren Söhnen Damian und Milan und ihrem Partner Steffen