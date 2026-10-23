Jennifer Frankhauser erklärt den Kontaktabbruch zu Daniela

Jennifer Frankhauser (34) hat ihr Schweigen über das Verhältnis zu ihrer Schwester Daniela Katzenberger (40) gebrochen. In einer Instagram-Fragerunde bestätigt der Realitystar jetzt, dass zwischen den beiden komplette Funkstille herrscht. Weil sie offenbar immer wieder auf den fehlenden Kontakt angesprochen wird, entscheidet sich Jennifer für eine ausführliche und sehr deutliche Antwort: "Wir haben keinen Kontakt. Meine Kinder wissen nicht einmal, wer sie ist. Traurig, aber wahr." Damit bestätigt Jennifer nicht nur die komplette Funkstille zwischen den beiden Schwestern. Sie macht auch deutlich, dass sich die Distanz längst auf die nächste Generation ausgeweitet hat.

Leicht gefallen ist Jennifer die Situation nicht. In ihrer Instagram-Story gab sie zu, dass der Kontaktabbruch sie zunächst emotional stark mitgenommen habe: "Anfangs hat mich das sehr verletzt." Besonders belastend war für sie offenbar, dass die Distanz nicht auf die Schwestern beschränkt blieb. Als bei Jennifer der Eindruck entstand, Daniela zeige auch kein Interesse an ihren Kindern, war für sie ein entscheidender Punkt erreicht. Einen heftigen Konflikt, der zum Bruch geführt haben könnte, habe es laut dem Realitystar allerdings nicht gegeben. Jennifer stellt klar: "Es gibt keinen Streit, keine bösen Worte, einfach keinen Kontakt mehr." Die Verbindung sei also nicht mit einem Knall zerbrochen, sondern einfach still verschwunden.

Inzwischen habe Jennifer die Distanz akzeptiert. Enttäuschung verspüre sie nach eigener Aussage mittlerweile ebenfalls nicht mehr. Statt weiter auf das fehlende Verhältnis zu Daniela zu blicken, richte sie ihre Aufmerksamkeit auf ihre kleine Familie und auf jene Menschen, die bewusst an ihrem gemeinsamen Leben teilhaben möchten. Damit setzt Jennifer klare Prioritäten für ihren Alltag und macht zugleich deutlich, dass sie derzeit keine Annäherung an ihre Schwester anstrebt: "Und für mich ist dieses Kapitel endgültig abgeschlossen", beendet sie ihre Ausführungen auf Instagram. Jennifer wurde einst gemeinsam mit ihrer Schwester Daniela durch das Reality-TV bekannt und war über Jahre hinweg regelmäßig in Formaten und Schlagzeilen präsent. Heute teilt sie ihren Alltag vor allem auf Social Media mit ihrer Community, wo sie auch Einblicke in ihr Leben als Mutter gibt.

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Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Oktober 2024

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