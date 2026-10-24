So reagieren Jenny Frankhausers Söhne auf ihren Poledance

Jennifer Frankhauser (34) zeigt sich von einer Seite, die ihre Fans so noch nicht kannten: Auf Instagram teilte der Realitystar jetzt ein Video aus einem Poledance-Studio. Merklich konzentriert kletterte sie in einem schwarzen, eng anliegenden Einteiler und barfuß an einer senkrechten Stange hinauf, umschlang sie mit den Beinen und zeigte gleich mehrere Drehfiguren: "Heute war ich zum ersten Mal beim Poledance und wow, wie anstrengend ist das bitte?!", schreibt sie online. Jenny spielte die Aufnahme auch ihren beiden Söhnen vor. Die beiden reagierten auf die Darbietung ihrer Mutter sichtlich verblüfft und begeistert.

"Oh! Mama klettert!", gaben ihre Söhne laut Jennys Instagram-Story zum Besten. Die Worte ihrer Kinder versah sie mit lachenden und verliebten Emojis sowie einem roten Herz. Sichtlich amüsiert teilt sie die kindliche Interpretation ihrer Poledance-Einlage mit ihren über 750.000 Followern. Im Video selbst wirkt die Blondine durchweg sportlich und fokussiert, während sie sich an der Stange nach oben arbeitet und die einzelnen Figuren ansetzt. Bei einer der Drehungen lächelt die zweifache Mutter direkt in die Kamera. Das Studio, in dem die Aufnahmen entstanden, ist mit einem dunklen Boden, einer lilafarbenen Fensterwand und weißen Türen ausgestattet. Ihr langes blondes Haar trägt Jennifer dabei offen. In einer aktuellen Fragerunde räumte sie ein, dass Sport zuletzt wegen zu viel Arbeit "leider komplett zu kurz gekommen" sei. "Das möchte ich jetzt wieder ändern und meinem Wohlfühlgewicht noch ein Stück näherkommen." Schließlich habe sie bereits 18 Kilogramm abgenommen.

Immer wieder gewährt die Schwester von Kultblondine Daniela Katzenberger (40) ihren Followern offene Einblicke in ihr Körpergefühl nach ihren beiden Schwangerschaften. Vor rund drei Monaten hatte sie ihren After-Baby-Body ungeschönt vor dem Badezimmerspiegel präsentiert. Fans feierten sie dafür, bewusst auf eine makellose Inszenierung verzichtet zu haben. Schon damals teilte Jennifer Ausschnitte aus ihrem Training mit ihrer Community. Mit ihrer aktuellen Poledance-Session präsentiert die Dschungelkönigin von 2018 nun erneut eine sportliche Facette ihres Alltags.

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Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im April 2025

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Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihren Söhnen, November 2024

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Instagram / jenny_frankhauser Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser im Juli 2021