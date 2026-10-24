So steht Iris Katzenberger zur Jennifer-Daniela-Funkstille

Zwischen Jennifer Frankhauser (34) und Daniela Katzenberger (40) herrscht seit geraumer Zeit Funkstille. Nun hat sich ihre Mutter Iris Katzenberger (59) zum Zerwürfnis der Schwestern geäußert. Anlass dafür war die Frage eines Instagram-Followers, wie sie mit dem Streit ihrer Töchter umgehe und ob sie weiterhin zu beiden Kontakt habe. Die dreifache Mutter stellte klar, dass sie sich aus dem Konflikt ihrer erwachsenen Töchter heraushält und sich auf keine Seite schlägt. Trotz der angespannten Situation blickt Iris hoffnungsvoll in die Zukunft: Sie wünscht sich, dass irgendwann wieder alle gemeinsam zusammenkommen.

"Ich habe zu all meinen Kindern Kontakt, aber ich halte mich mittlerweile aus allem raus. Alle sind alt genug und gut erzogen", antwortete Iris auf der Plattform. Dazu ergänzte sie: "Jeder lebt sein eigenes Leben... irgendwann sitzen wir wieder alle an einem Tisch." Mit diesen Worten macht die Reality-TV-Bekanntheit deutlich, dass sie sich aus dem Konflikt ihrer Töchter heraushalten möchte. Zu ihren Kindern pflegt sie weiterhin Kontakt, die Auseinandersetzung zwischen Jennifer und Daniela überlässt sie jedoch den beiden selbst. Eine Einmischung in den Streit kommt für Iris offenbar nicht infrage.

Erst vor Kurzem hatte sich auch Jennifer in einer Instagram-Fragerunde zu dem angespannten Verhältnis zu ihrer Schwester geäußert und bestätigt, dass die beiden derzeit keinen Kontakt haben. Die Entfremdung reiche inzwischen sogar bis in die nächste Generation, wie sie offenlegte: "Meine Kinder wissen nicht einmal, wer sie ist. Traurig, aber wahr." Welche konkreten Gründe zum Bruch zwischen den Schwestern geführt haben, ist bislang nicht bekannt. Beide stehen seit Jahren in der Öffentlichkeit: Daniela ist als Realitystar, Model und Unternehmerin erfolgreich, während sich auch Jennifer im Reality-TV einen Namen gemacht hat.

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Imago Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / jenny_frankhauser Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser im Juli 2021

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Instagram / jenny_frankhauser Schwangere Jenny Frankhauser