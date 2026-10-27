Josh Brolin schaffte den Absprung von Alkohol und Drogen

Josh Brolin (58) blickt mit 58 Jahren ungeschönt auf die dunkelsten Kapitel seines Lebens zurück. Gegenüber The Daily Telegraph sprach der Schauspieler jetzt offen über seinen früheren Konsum von Alkohol und Drogen. "Ich habe ein paar Mal Heroin probiert, aber ich war nie ein vollwertiger Junkie", erklärte er. Den entscheidenden Wendepunkt habe ein Moment gebracht, an den er sich bis heute genau erinnert: Er sei erneut benommen auf dem Gehweg direkt vor seinem eigenen Haus aufgewacht. In diesem Augenblick sei ihm klar geworden, dass eine Entscheidung anstand. "Das Trinken wurde am Ende langweilig. Ich wachte mal wieder auf dem Gehweg vor meinem Haus auf, und es fühlte sich wie eine Weggabelung an. Welchen Weg würde ich für den Rest meines Lebens gehen?", schilderte er. Dieser Moment liegt mittlerweile 12 Jahre zurück. In dieser Zeit ist er nach eigenen Angaben trocken geblieben und fühlt sich wohler als jemals zuvor.

Familienleben und Routine geben ihm zudem Halt. Mit seiner Frau Kathryn Boyd Brolin hat er zwei Töchter. Aus seiner früheren Ehe mit Alice Adair stammen zudem ein Sohn und eine Tochter. Ausgerechnet im Jahr seines Entzugs 2013 zerbrach außerdem seine achtjährige Ehe mit der Schauspielerin Diane Lane (61). Dass Nüchternheit kein Zustand, sondern eine tägliche Aufgabe ist, macht der Schauspieler im selben Interview deutlich. Er ist aktives Mitglied bei den Anonymen Alkoholikern und startet jeden Morgen mit einem digitalen Treffen. "Zwölf Jahre, und ich mache jeden Morgen um 6 Uhr ein Treffen über Zoom", berichtete er The Daily Telegraph. Bereuen tut er den Schritt nicht – im Gegenteil: "Ich liebe es, nüchtern zu sein. Ich habe jetzt viel mehr Spaß als jemals zuvor beim Trinken, und ich lande nie im Gefängnis, was ein echter Bonus ist." 2013 hatte sich der "Avengers: Endgame"-Darsteller wegen Substanzmissbrauchs in einer Entzugsklinik behandeln lassen.

Vorausgegangen waren mehrere öffentliche Auseinandersetzungen, bei denen er alkoholisiert gewirkt hatte. Seine damalige Lebensweise beschrieb Josh schon früher als zerstörerischen Kreislauf. Auch die unverarbeitete Trauer über den frühen Unfalltod seiner Mutter in seinen Zwanzigern habe ihm gezeigt, dass er sich verändern und reifer werden müsse. In einem Interview betonte er zudem, dass der Anblick und das Lächeln seiner 99-jährigen sterbenden Großmutter im Krankenhaus ihn dazu inspiriert haben, mit dem Trinken aufzuhören. Seine eigenen Erfahrungen auf dem Weg zur Nüchternheit gab Josh später auch an andere weiter. Shia LaBeouf (40) nannte ihn neben Mel Gibson (70) und Sean Penn (66) als einen der Hollywoodstars, die ihm dabei halfen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images "Dune"-Darsteller Josh Brolin

Anzeige Anzeige

Rich Fury/Getty Images "Die Goonies"-Star Josh Brolin und seine Frau Kathryn Boyd

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Brolin, Schauspieler