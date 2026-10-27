Kristen Bell und Dax Shepard teilen intime Details ihrer Ehe

Kristen Bell (46) gewährt einen ungewohnt ehrlichen Einblick in ihr Eheleben mit Dax Shepard (51) – und räumt dabei mit dem Bild der perfekten Hollywoodfamilie auf. Im Gespräch mit Bustle schildert die Schauspielerin die Schwierigkeiten, die ein Familien- und Eheleben mit sich bringen – insbesondere unter den Augen der Öffentlichkeit. Manchmal ist die Belastung so groß, dass sie "jede Woche" weine, wie sie offen zugab. "Es ist schwer. Glaubt nicht, dass es für mich leicht ist, nur weil ich in eurem Fernsehen zu sehen bin", stellte sie gegenüber dem Magazin klar. Seit 2013 sind die Darstellerin und ihr Mann verheiratet, kennengelernt hatten sie sich bereits einige Jahre zuvor. Gemeinsam haben die beiden die Töchter Lincoln und Delta. Die Schauspielerin beschrieb ihre Ehe gegenüber People zudem als klassischen Fall von "Gegensätze ziehen sich an". "Das bedeutete nicht, dass wir es nicht schaffen konnten oder nicht schaffen wollten", erklärte sie damals. "Es bedeutete nur, dass wir viel Geduld miteinander haben mussten, um herauszufinden, wie die Kompromisse aussehen würden [...] und einen respektvollen Weg finden mussten, diese Gespräche zu führen."

Ein Detail ihrer Beziehung sorgt dabei immer wieder für Aufsehen: Schon seit dem Beginn ihrer Liebe im Jahr 2007 gehen Kristen und Dax regelmäßig zur Paartherapie. Wie es dazu kam, verriet Dax bereits in einem Interview mit Good Housekeeping. Zu Beginn der Beziehung habe es auf beiden Seiten Probleme mit dem Vertrauen gegeben. Trotzdem habe er an der Partnerschaft festhalten und einen friedlichen gemeinsamen Weg finden wollen – also suchten sich die beiden umgehend professionelle Unterstützung. Für Kristen ist das kein Grund, sich zu schämen: Sie verglich die Hilfe von außen schon mit einem Trainer im Fitnessstudio oder einem Rezept beim Kochen.

Mit ihrer Offenheit möchte die Schauspielerin anderen Eltern das Gefühl nehmen, mit ihren Sorgen allein dazustehen – gerade jetzt, wo ihre Töchter in die Pubertät kommen. Dabei gibt es dennoch klare Grenzen: "Zum Wohle der Menschen sollten wir unsere schmutzigen Geschichten, unsere Scham und unsere Schwierigkeiten teilen. Aber zum Wohle des Einzelnen? Meine wichtigste Aufgabe im Leben ist es, diese beiden zu beschützen", betonte sie im Gespräch mit Blick auf Lincoln und Delta. Auch im Hinblick auf die Erziehung gehen Kristen und Dax eigene Wege. In seinem Podcast "Armchair Expert" erzählte der Schauspieler, dass die beiden Mädchen bewusst widersprechen und für sich selbst eintreten dürften. Ihm ist es wichtig, dass sie lernen, sich später auch gegenüber Autoritätspersonen zu behaupten, die Grenzen überschreiten.

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Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Time100 Gala im April 2025

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Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei den Independent Spirit Awards 2015

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Instagram / kristenanniebell Kristen Bell mit Ehemann Dax Shepard, Weihnachten 2024

Instagram / kristenanniebell Dax Shepard mit seinen Töchtern, seltene Familieneinblicke