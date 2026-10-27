Kaulitz-Zwillinge lösen "Wetten, dass..?"-Ticket-Hype aus

Das einmalige Comeback von Wetten, dass..? mit Bill (37) und Tom Kaulitz (37) sorgt bereits Wochen vor der Ausstrahlung für einen gewaltigen Ticket-Hype. Mehr als 288.000 Anfragen gingen für die ZDF-Show am 5. Dezember 2026 ein. Bill machte die beeindruckende Zahl selbst publik: In zwei Instagram-Storys teilte der Sänger entsprechende Grafiken von ZDFheute mit seinen Followern. Wer die Brüder bei ihrem gemeinsamen Moderationseinsatz tatsächlich vor Ort erleben darf, entscheidet sich am 28. Oktober. An diesem Tag werden die verfügbaren Karten per Losverfahren vergeben.

Interessierte Fans konnten sich bis zum 23. Oktober für Karten registrieren. Einen Vorteil durch eine besonders frühe Anmeldung gab es dabei nicht: Wegen der immensen Nachfrage entscheidet nicht die Reihenfolge, sondern allein das Los. Beim ZDF wird die Resonanz auf die Tickets als deutliches Signal gewertet: "Es zeigt die enorme Vorfreude auf die Neuauflage mit den Kaulitz-Zwillingen", erklärte Oliver Heidemann, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Show, gegenüber ZDFheute. Wie außergewöhnlich die aktuelle Zahl ist, macht ein Blick zurück deutlich. Für die bislang letzte Ausgabe des Showklassikers im Jahr 2023 waren rund 65.000 Ticketanfragen eingegangen. Bill und Tom verbuchen mit ihrer einmaligen Neuauflage somit mehr als viermal so viele Interessenten.

Dass ausgerechnet die Zwillinge den Traditionsklassiker übernehmen, hatte im Vorfeld allerdings nicht nur Begeisterung ausgelöst. Auch "Wetten, dass..?"-Erfinder Frank Elstner (84) äußerte sich eher zurückhaltend zur Besetzung. Er verwies darauf, dass erst die Sendung zeigen könne, ob Bill und Tom als Moderationsduo funktionieren. Unabhängig von der Debatte um ihre Eignung belegt die Rekordzahl an Anfragen jedoch, wie außergewöhnlich groß das Interesse des Publikums an dem gemeinsamen TV-Auftritt der beiden Musiker ist. Wie sich die Kaulitz-Zwillinge in der traditionsreichen Samstagabendshow schlagen, können die Zuschauer dann Anfang Dezember verfolgen. Die Show wird am Samstag, dem 5. Dezember 2026, ab 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

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ZDF / Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz, "Wetten, dass..?"-Moderatoren

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ZDF/ Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023