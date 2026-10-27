"Wunder Nummer drei": Amira Aly ist wieder Mama geworden

Große Neuigkeiten bei Amira Aly (34): Die Moderatorin ist zum dritten Mal Mama geworden! Auf Instagram verkündete sie die Geburt ihrer Tochter mit zwei liebevollen Schnappschüssen. Auf einem Foto ist die winzige Hand des Babys zu sehen, auf dem anderen der Fußabdruck der Kleinen. Viele Worte brauchte Amira für die frohe Botschaft nicht. "Wunder Nummer drei", schrieb sie zu den Aufnahmen und fügte ein Herz-Emoji hinzu. Einen ersten Blick auf ihre Tochter gewährt sie ihren Followern damit zwar schon, das Gesicht des Mädchens hält sie aber verborgen. Die beiden Aufnahmen geben dennoch einen ganz persönlichen Einblick in das frischgebackene Familienglück.

Weitere Einzelheiten über den Familienzuwachs verriet Amira bislang nicht. Weder den Namen ihrer Tochter noch das genaue Geburtsdatum gab sie bekannt. Auch darüber, wie die Geburt verlief und wie es ihr und dem Baby geht, verlor die gebürtige Österreicherin zunächst kein Wort. Stattdessen ließ sie die beiden Fotos für sich sprechen. Auch der frischgebackene Papa Christian Düren (36), für den es das erste eigene Kind ist, hat sich auf Social Media bislang noch nicht zu der Geburt geäußert. Ob das Paar in den kommenden Tagen noch mehr über seinen Nachwuchs verraten wird, bleibt abzuwarten.

Erst Mitte Oktober hatte Amira auf Instagram einen besonders innigen Moment aus ihrem Familienalltag geteilt. Auf einer Schwarz-Weiß-Aufnahme war die Moderatorin im Pyjama zu sehen, während sie ein kleines Kind eng an sich drückte. Das Gesicht war auf dem Bild nicht zu erkennen. Stattdessen standen die winzigen Hände des Kindes im Mittelpunkt, die sich an ihrer Kleidung festhielten. Zwei Söhne hat Amira bereits aus ihrer früheren Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48). Schon vor der Geburt hatte sie in ihrem Podcast "Amira +1" verraten, dass Christian dem Familienzuwachs ganz gelassen entgegenblicke und sich auch mit ihren beiden Jungs bestens verstehe. Mit der gemeinsamen Tochter ist die Patchworkfamilie nun um ein Mitglied gewachsen.

Anzeige Anzeige

Imago Amira Aly bei der Eröffnung der True Crime Ausstellung, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / amiraaly Amira Aly auf ihrer Babyparty, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / amiraaly Christian Düren und Amira Aly