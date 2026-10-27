Das Promipaar 2026: Sie gewinnen "Das Sommerhaus der Stars"

Achtung, Spoiler!

Damit hatte wohl kaum jemand gerechnet: Ginger Costello (40) und Lukas Reiter haben die elfte Staffel von Das Sommerhaus der Stars gewonnen und dürfen sich ab sofort "Promipaar 2026" nennen. Im Landhaus in Bocholt setzte sich das Duo im entscheidenden Finalspiel gegen Michelle Daniaux und Sandro Ritzini durch. Die Aufgabe hatte es in sich: Die Paare mussten gemeinsam Holzklötze absägen, diese durch einen Parcours transportieren und anschließend sämtliche Bilder ihrer Gegner umwerfen. Ginger und Lukas meisterten die Herausforderung als Erste und drückten schließlich als schnelleres Team den Buzzer. Damit sicherten sie sich nicht nur den Titel, sondern auch das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Die Finalfolge ist seit dem 27. Oktober 2026 bei RTL+ abrufbar. Im Free-TV wird sie am 3. November 2026 um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt.

Bis zum großen Finale war es allerdings ein langer Weg. Am Finaltag stand zunächst das Spiel "Wer den Cent nicht ehrt, ist des Sieges nicht wert" auf dem Programm. Innerhalb von zwei Stunden mussten die Paare exakt 97,43 Euro abzählen. Nur Ginger und Lukas gelang es, den geforderten Betrag auf den Cent genau zu treffen. Michelle und Sandro lagen 76 Cent darüber, Ferry Pall (32) und Kathy Hartlieb sogar 3,18 Euro. Im anschließenden Duell "Zieht Leine" setzten sich Michelle und Sandro durch, während für Ferry und Kathy der Traum vom Sieg platzte und sie das Sommerhaus verlassen mussten. Im Halbfinalspiel "Das Türmchen zu Bocholt" ging es schließlich darum, ein Brett zwischen den Bäuchen zu halten und darauf einen Turm zu stapeln. Ginger und Lukas meisterten die Aufgabe als Erste und sicherten sich damit vorzeitig den Einzug ins Finale. Michelle und Sandro ergatterten den zweiten Finalplatz. Anna Lisson und Tano Milingi belegten Rang drei und mussten das Sommerhaus kurz vor dem entscheidenden letzten Spiel verlassen.

Besonders kurios: Ginger und Lukas waren erst nachträglich als Nachrückerpaar in die Staffel eingezogen. Herzlich empfangen wurden sie von ihren Mitstreitern offenbar nicht, wie die Reality-Bekanntheit vor dem Finale im Interview verriet: "Die haben uns alle gehasst." Doch davon ließ sich das Paar nicht beirren und kämpfte sich durch mehrere entscheidende Spiele bis an die Spitze. Neben den späteren Gewinnern hatten es Michelle und Sandro, Anna und Tano sowie Ferry und Kathy in die zehnte und damit letzte Folge geschafft. Hinter den vier verbliebenen Paaren lagen zu diesem Zeitpunkt bereits zahlreiche Tage voller Streit, Tränen und kräftezehrender Herausforderungen im Bocholter Landhaus.

Anzeige Anzeige

RTL "Das Sommerhaus der Stars" Staffel 11

Anzeige Anzeige

RTL Lukas Reiter und Ginger Costello im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige Anzeige

RTL Sandro Ritzini und Michelle Daniaux im "Sommerhaus der Stars"

RTL Tano Milingi und Anna Lisson im "Sommerhaus der Stars"

RTL Ferry Pall und Kathy Hartlieb im "Sommerhaus der Stars"