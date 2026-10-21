Dank ihrer Töchter: Kristen Bell fühlt sich selbstbewusster

Kristen Bell (46) begab sich auf unbekanntes Terrain: Zum ersten Mal feierte die Schauspielerin bei der Pariser Fashion Week ihr Laufstegdebüt. Als neue globale Markenbotschafterin präsentierte sie sich für L'Oréal Paris bei der Show "Le Défilé", die traditionell Frauen in den Mittelpunkt stellt, die positive Veränderungen anstoßen. An ihrer Seite liefen dabei Catwalkprofis und Stars wie Kendall Jenner (30), Cara Delevingne (34) und Mika Abdalla (26). Um die nötige Sicherheit zu haben, setzte sie dabei ausgerechnet auf ihre eigenen Kinder: Ihre Töchter Lincoln und Delta nehmen das Laufstegtraining ihrer Mutter offenbar sehr ernst. So coachten die beiden Mädchen die Schauspielerin und gaben ihr Tipps für den richtigen Gang. Dass Kristen mit ihrem Auftritt die eigene Komfortzone verließ, daraus macht sie kein Geheimnis – vor dem Laufsteg hatte sie nach eigenen Angaben großen Respekt.

Ihre Erwartungen an sich selbst hielten sich entsprechend in Grenzen. "Ma'am, mein Ziel ist es, bis zum Ende und wieder zurückzukommen", beschrieb Kristen ihre Mission scherzhaft gegenüber Stellar. Dass ausgerechnet Lincoln und Delta ihr praktische Ratschläge geben konnten, hat einen einfachen Grund: Sie üben gerne selbst mit ihren Freundinnen den perfekten Walk auf einem imaginären Laufsteg. Beim Styling setzte sie dagegen klar auf Natürlichkeit. "Ich fühle mich am wohlsten, wenn ich einfach wach aussehe – glücklich, da zu sein, und wach – wozu natürlich eine Föhnfrisur und ein geschminktes Gesicht gehören", schilderte die Schauspielerin. Und siehe da: Die Vorbereitung scheint sich voll ausgezahlt zu haben. Ganz natürlich und selbstbewusst legte die Schauspielerin am 28. September 2026 ihren Walk hin.

Kristens Selbstvertrauen wirkt sich auch auf ihre schauspielerischen Entscheidungen aus. Die durch "Veronica Mars" bekannt gewordene Darstellerin sucht nach eigenen Angaben gezielt nach ungewöhnlichen Rollen, in die sie ihre eigene Persönlichkeit einbringen kann. Projekte wolle sie nicht einfach deshalb annehmen, weil sie in Hollywood gerade besonders begehrt seien, sondern bewusst entscheiden, womit sie ihre Zeit verbringt. "Früher dachte ich, dass Selbstvertrauen etwas sei, das man empfängt oder das einem gegeben wird. Jetzt verstehe ich, dass der eigene Wert eine Erkenntnis ist. Und er kommt von innen. Die einzige Person, die dir deinen Wert geben kann, bist du selbst", resümierte sie im Interview. Auch in Sachen Beauty geht Kristen auf ihre eigene Art vor. Vor Kurzem verriet sie der Vogue, wie wenig Zeit sie sich abends für ihre eigene Beautyroutine nimmt.

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Getty Images Kristen Bell zu Gast bei Andy Cohen in New York City am 21. Oktober 2025

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Getty Images Kristen Bell bei der Le Défilé L'Oréal Paris "Express Your Worth" Show während der Paris Fashion Week, 2026

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