Drittes Baby: Amira Aly verrät erste Details über die Geburt

Amira Aly (34) ist zum dritten Mal Mutter geworden – und darf sich erstmals über eine Tochter freuen. Das Baby kam etwas früher zur Welt als gedacht: Laut Bild war der errechnete Termin eigentlich erst für Anfang November angesetzt. Gegenüber dem Blatt spricht die Moderatorin nun erstmals etwas ausführlicher über das Familienglück. "Wir sind überglücklich und ich freue mich über mein drittes Wunder und meine erste Tochter. Wir genießen gerade einfach die Zeit. Die beiden Brüder haben ihre kleine Schwester schon besucht und kennengelernt und sind sehr stolz und glücklich", verrät sie. Für Amira und ihren Partner Christian Düren (36) bedeutet das Mädchen das erste gemeinsame Baby – und für den "taff"-Moderator ist es sogar eine echte Premiere: Er ist zum allerersten Mal Vater geworden.

Wie Bild weiter berichtet, trägt die Kleine den Nachnamen ihres Papas – Düren. Amiras fünf- und sechsjährige Söhne aus der Ehe mit Oliver Pocher (48) waren schon während der Schwangerschaft voller Vorfreude auf ihre kleine Schwester. Die Jungs streichelten den Babybauch ihrer Mama, verabschiedeten sich abends mit einem "Gute Nacht, Baby" und fragten immer wieder nach, wann ihr neues Geschwisterchen denn nun endlich komme. Aus dem Umfeld der Moderatorin gab es nach der Geburt zahlreiche Glückwünsche. Unter anderem meldeten sich Moderatorin Frauke Ludowig (62) und Sänger Pietro Lombardi (34) zu Wort. Amiras Bruder Ibrahim schrieb auf Instagram: "Ein Wunder mehr in unserer Familie."

Die frischgebackene Dreifachmama selbst hatte die Nachricht von der Geburt zunächst mit zwei zurückhaltenden Bildern auf Instagram verkündet und ihr Baby dabei als "Wunder Nummer drei" bezeichnet. Zu sehen waren darauf lediglich die winzige Hand und ein Fußabdruck des Mädchens – das Gesicht ihrer Tochter zeigte Amira bewusst nicht. Wenige Tage vor der Entbindung wurde sie noch mit einer ganz besonderen Aktion überrascht: Ihre besten Freundinnen organisierten Anfang Oktober kurzerhand eine kleine Babyparty bei ihr daheim. Eigentlich sollte ein großes Fest mit rund 30 Gästen in Österreich stattfinden, das jedoch überraschend ausfallen musste. Die spontane Feier im kleinen Kreis passte perfekt zum baldigen Mädchen-Nachwuchs: Alles war mit einer rosafarbenen Torte, winzigen rosa Schühchen und glitzerndem Schmuck für den Babybauch dekoriert.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, September 2026

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Lascana Summer Club in Berlin

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Instagram / amiraaly Amira Aly auf ihrer Babyparty, Oktober 2026