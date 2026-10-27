Wieder schwanger: HadeB-Michelle spricht über Fehlgeburt

Michelle und Fabian erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind. Die beiden hatten sich in der elften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick kennengelernt und sich vor laufenden Kameras das Jawort gegeben. Nur wenige Tage nach der Verkündung ihrer Schwangerschaft gewährt die 25-Jährige ihren Fans nun einen besonders persönlichen Einblick. In einem Videotagebuch nimmt sie ihre Follower auf Instagram mit in die Zeit vor dem positiven Schwangerschaftstest – und spricht dabei auch über einen schmerzhaften Verlust. Denn erst rund zweieinhalb Monate zuvor, im Mai dieses Jahres, hatte Michelle eine Fehlgeburt erlitten. Das Herz ihres ungeborenen Babys hatte bereits geschlagen, weshalb sich das Paar schon sicher gefühlt hatte. Offen berichtet der Realitystar von der schweren Zeit danach, der gemeinsamen Trauer und davon, wie sie und Fabian schließlich wieder Hoffnung schöpften und sich eine erneute Schwangerschaft wünschten.

Wie sehr der Verlust die beiden getroffen hat, macht Michelle in ihrem Instagram-Beitrag deutlich: "Wir hatten das kleine Herz bereits schlagen sehen und uns sicher gefühlt. Doch leider durfte unser kleines Wunder nicht bei uns bleiben", schreibt sie. Halt gab dem Paar vor allem der Gedanke, mit diesem Schicksal nicht allein zu sein. "Uns hat es sehr geholfen, sich auf die Hoffnung zu fokussieren und zu wissen, dass wir nicht alleine damit sind. Wir sind ein Paar von so vielen, die es auch erleben mussten", erklärt sie weiter. In ihrem Videotagebuch zeigt sich Michelle noch vor dem ersehnten positiven Test. "Wir haben ja leider vor 2,5 Monaten unser kleines Wunder verloren und sind auf jeden Fall wieder bereit, ein neues kleines Wunder zu empfangen", erzählt sie darin. Anschließend hieß es für die beiden erst einmal, Geduld haben: Fast zehn Tage mussten sie warten, bis ein Schwangerschaftstest überhaupt infrage kam. Obwohl Michelle bereits einmal schwanger gewesen war, konnte sie nicht einschätzen, ob es diesmal wieder geklappt hatte. Sie überlegte deshalb, entweder einen Frühtest zu machen oder bis zum bevorstehenden Urlaub zu warten, falls ihre Periode ausbleiben sollte.

Die schönen Neuigkeiten hatten Michelle und Fabian erst wenige Tage zuvor mit einem gemeinsamen Instagram-Video verkündet. Darin baumeln zunächst ihre nackten Beine im Wasser eines Pools, bevor Michelle plötzlich einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält. Ihr ungeborenes Baby bezeichnen die beiden liebevoll als ihr "Regenbogenbaby". So werden Kinder genannt, die nach einer Fehlgeburt oder einem anderen Schwangerschaftsverlust erwartet oder geboren werden. Für das Paar ist es das erste gemeinsame Kind. Nachdem ihre Liebesgeschichte einst vor dem Traualtar einer TV-Kuppelshow begann, steht Michelle und Fabian nun das nächste große Abenteuer bevor: Sie werden Eltern.

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Instagram / michelle_hadeb Michelle und Fabian von "Hochzeit auf den ersten Blick"

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Instagram / michelle.unwrittn Fabian und Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024

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Instagram / michelle.unwrittn Michelle und Fabian von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024