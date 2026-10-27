DSDS-Star Jan Wächter kämpft gegen Krebs im Endstadium

Jan Wächter, der im Jahr 2017 bei Deutschland sucht den Superstar teilnahm, hat kürzlich traurige Nachrichten geteilt: Der 37-Jährige kämpft gegen Krebs im Stadium IV. Wie er gegenüber Bild erklärte, suchte er 2025 wegen starker Rückenschmerzen und eines Stechens in der Herzgegend einen Arzt auf. Nach mehreren Untersuchungen erhielt er die Diagnose: ein äußerst seltenes Nebennierenkarzinom. Der Tumor hatte zu diesem Zeitpunkt bereits fast die Größe eines Handballs erreicht. In einer mehrstündigen Operation wurde die Geschwulst entfernt – daraufhin galt der Sänger zunächst als krebsfrei. Doch im Juli folgte die nächste Hiobsbotschaft: Die Krankheit war zurückgekehrt, in seiner Leber hatten sich Metastasen gebildet. Inzwischen wird Jan an der Uniklinik Heidelberg betreut, wo die Ärzte prüfen, welche Therapie für ihn nun die sinnvollste ist.

Nach dem ersten Eingriff bekam Jan eine Tablettentherapie, deren Nebenwirkungen seinen ohnehin geschwächten Körper zusätzlich belasteten. Nebennierenkrebs gehört zu den seltensten Krebsarten überhaupt – in Deutschland erkranken daran pro Jahr nur rund 100 Menschen. Heilungschancen lassen sich derweil schwer einschätzen, weil die Krankheit bislang weniger erforscht ist, als andere Krebsarten. Arbeiten kann der heutige Social-Media-Manager derzeit nicht: Er sagte nach der erneuten Diagnose sämtliche beruflichen Aufträge ab und lebt vom Krankentagegeld, um sich voll auf seine Genesung zu konzentrieren. Mit seinem Instagram-Musikprojekt CNCR Sounds und einer GoFundMe-Kampagne versucht er, als digitaler Straßenkünstler etwas Geld dazuzuverdienen. Dabei geht es ihm um mehr als die Finanzen, wie er der Zeitung erklärte: "Viel wichtiger ist mir aber, Menschen Mut zu machen, die gerade nicht an sich glauben. Ich möchte über Krebs aufklären, Ängste abbauen und zeigen, dass hinter dieser Diagnose nicht automatisch das Ende steht."

Trotz seines Zustands möchte der Musiker ausdrücklich nicht als Opfer gesehen werden. Auf die Frage, ob er Angst vor dem Tod habe, antwortete er gegenüber Bild: "Nein. Meine Seele ist noch nicht bereit zu sterben. Ich sehe meine Krankheit auch als Chance, meinen Horizont zu erweitern." Durch seine Teilnahme an der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" wurde der frühere Versicherungsvertreter 2017 einem größeren Publikum bekannt. Mit seiner lockeren und selbstbewussten Art überzeugte er damals Juror Dieter Bohlen (72) und schaffte es unter die besten 50 Kandidaten. Der Poptitan lobte ihn seinerzeit mit den Worten: "Du kommst auf mich mega-sympathisch rüber, du hast gute Oberarme, ein tolles Lachen. Ich finde, du bist eine sehr gute Erscheinung und deine Stimme ist auch okay, um damit zu arbeiten." Für die Auslands-Recalls reichte es am Ende allerdings knapp nicht – Jans DSDS-Reise endete in den Top 50.

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