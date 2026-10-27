Joe Amabile läuft drei Monate nach Gehirn-OP einen Marathon

Nur etwa drei Monate nach einer Gehirnoperation plant Joe Amabile bereits die nächste sportliche Herausforderung: Am 1. November 2026 möchte der Realitystar beim New York City Marathon die gesamte Strecke von 42,195 Kilometern bewältigen. Bei dem Eingriff war ihm eine etwa blaubeergroße Läsion im Gehirn entfernt worden. Für seine Teilnahme holte sich der 40-Jährige vorab ausdrücklich grünes Licht von seinem Ärzteteam, insbesondere von seiner Onkologin. Auf die Frage, ob ein Marathon für ihn drin sei, habe sie ihm gegenüber E! News zufolge geantwortet: "Ich glaube nicht, dass ich jemals einen Marathon laufen könnte, aber du solltest startklar sein." Das sportliche Ziel habe ihm bereits vor der Operation geholfen, erklärte Joe. Statt sich ausschließlich mit dem bevorstehenden Eingriff zu beschäftigen, habe er seine Gedanken auf etwas Positives und Kontrollierbares richten können.

Rund zwei Monate nach dem Eingriff habe er wieder weitgehend zu seinem gewohnten Alltag zurückkehren können, erklärte der Realitystar. Nur beim Heben von Gewichten oder Gegenständen mit mehr als etwa 32 Kilogramm habe er sich bis zum Ablauf von drei Monaten zurückhalten müssen. Auch sein Training für den dritten Marathon gestaltet Joe Amabile diesmal vorsichtiger: Statt eines intensiven Laufplans beschränkt er sich auf maximal rund acht Kilometer pro Einheit und geht lediglich zweimal pro Woche laufen. Durch die längeren Erholungsphasen fühle er sich diesmal sogar besser vorbereitet. Am Renntag selbst wolle er weniger auf seine Leistung schauen, die besondere Stimmung bewusster aufnehmen und den Lauf mehr genießen. Zu seinem Gesundheitszustand sagte er gegenüber E! News: "Wenn ich heute Morgen aufgewacht wäre und du mir gesagt hättest, ich hätte nie eine Gehirnoperation gehabt, würde ich dir glauben. So fühle ich mich." Nur abends sei er manchmal noch etwas erschöpft.

Vor der Operation bestand der Verdacht, dass es sich bei der Läsion um ein Gliom und damit um einen möglichen Hirntumor handeln könnte. Der Eingriff fand im Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York statt. Seinen Plan, beim New York City Marathon an den Start zu gehen, hatte Joe Amabile bereits vor der Operation gefasst. Damals teilte er in den sozialen Medien einen Screenshot seiner Startbestätigung. In den belastenden Monaten stand ihm seine Ehefrau Serena Pitt zur Seite, die ebenfalls aus dem Bachelor-Universum bekannt ist. Wie sie mit der Situation umgegangen sei, beeindrucke ihn bis heute. "Ich könnte nicht stolzer oder einfach beeindruckter davon sein, wie sie mit allem umgegangen ist", schwärmte er gegenüber E! News. Ihre Beziehung empfinde er nach dieser Erfahrung als "unzerbrechlich".

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Instagram / joeamabile1 Joe Amabile nach seiner Hirn-OP, August 2026

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Getty Images Joe Amabile spricht bei "Click Bait" with Bachelor Nation Live während des SCAD TVfest 2023 in Atlanta, Georgia

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Instagram / joeamabile1 Joe Amabile und Serena Pitt

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