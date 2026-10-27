Fans & Promis gratulieren Amira Aly zur Geburt ihrer Tochter

Große Neuigkeiten von Amira Aly (34): Die Moderatorin hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht – und freut sich nach zwei Jungen nun über ein Mädchen. Für sie und ihren Partner Christian Düren (36) ist die kleine Tochter das erste gemeinsame Baby. Aus der Ehe mit Oliver Pocher (48) hat Amira bereits zwei Söhne. Kaum hatte das Paar die Babynews auf Instagram geteilt, wurde der Beitrag auch schon von einer Welle an Glückwünschen überrollt. Neben den Fans meldeten sich auch zahlreiche prominente Wegbegleiter zu Wort. Sarah Engels (34) und Pietro Lombardi (34) gratulierten der frischgebackenen Mutter und ihrer Familie ebenso öffentlich wie Frauke Ludowig (62). Die Moderatorin kommentierte auf der Plattform: "Awww, wie schön! Herzlichen Glückwunsch euch und der kleinen Maus." Damit reihte sie sich in eine lange Liste von Gratulanten ein, die dem Paar zur Ankunft des Nachwuchses alles Gute wünschten.

Doch die lieben Worte kamen keineswegs nur von prominenten Kollegen. Auch eine große Zahl an Fans feierte den Familienzuwachs und wünschte den frischgebackenen Eltern eine wunderbare Kennenlernzeit mit ihrer Tochter. "Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns sehr mit euch! Kommt gut an, eine tolle Zeit euch", schrieb ein Fan auf Instagram. Ein anderer User hinterließ die Zeilen: "Herzlichen Glückwunsch und eine schöne Kennenlernzeit." Besonders herzlich fiel eine weitere Nachricht aus: "Herzlichen Glückwunsch und willkommen, kleine Lady... Du bist bestimmt so wunderschön wie deine Mama und dein Papa." Und auch Amiras Söhne wurden in den Reaktionen nicht vergessen. "Herzlichen Glückwunsch. Den stolzen Eltern, der kleinen Maus und den zwei 'großen' Brüdern!", hieß es in einem weiteren Kommentar unter dem Beitrag.

Zuvor hatte Amira die frohe Botschaft selbst auf Instagram geteilt – und dafür zwei überaus intime Einblicke gewählt. Ein Foto zeigte das winzige Händchen des Neugeborenen, ein weiteres den Abdruck ihres kleinen Fußes. Das Gesicht ihres Mädchens hielt die Moderatorin auf den Aufnahmen jedoch ganz bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch gewährte sie ihren Followern mit den beiden Schnappschüssen einen behutsamen Einblick in das neue Familienglück. Mit der Geburt des Mädchens wächst Amiras Familie auf drei Kinder an: Für sie ist es das dritte Kind, für Christian das erste gemeinsame Kind mit ihr.

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren

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Getty Images Frauke Ludowig, Moderatorin

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Instagram / amiraaly Amira Aly auf ihrer Babyparty, Oktober 2026

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