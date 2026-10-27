Kristen Bell weint jede Woche wegen pubertierender Töchter

Kristen Bell (46) spricht offen über die Herausforderungen des Familienlebens, die sie momentan emotional stark fordern. Wie sie Bustle im Interview verriet, stecken ihre beiden Töchter Lincoln und Delta, die sie mit Ehemann Dax Shepard (51) hat, mitten in der Pubertät. Die "Nobody Wants This"-Darstellerin sprach jetzt darüber, wie sehr sie diese Lebensphase fordert. "Es ist schwer. Denkt nicht, nur weil ich in eurem Fernsehen zu sehen bin, wäre es für mich einfach. Es ist brutal. Ich weine jede Woche", gab die Schauspielerin unumwunden zu. Um die herausfordernde Phase zu meistern, nimmt die zweifache Mutter professionelle Hilfe in Anspruch. Dabei hilft ihr vor allem das Bewusstsein, dass auch andere Familien mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben.

Warum fachlicher Rat für sie so wertvoll ist, erklärte Kristen gegenüber dem Magazin ebenfalls: "Wenn man sich in diesem Wirbelsturm der Pubertät befindet, könnte man oft denken: 'Mein Kind ist das einzige, das so etwas macht.' Und das entspricht schlichtweg nicht den Tatsachen." Die Schauspielerin spricht grundsätzlich offen über unangenehme und schwierige Erfahrungen. Wenn es um ihre Töchter geht, ist sie mittlerweile jedoch vorsichtiger. Während sie früher problemlos Geschichten aus dem Familienalltag teilte, achtet sie heute stärker darauf, wie Lincoln und Delta solche Veröffentlichungen aufnehmen könnten – schließlich sind sie inzwischen alt genug, um selbst davon zu lesen und sich davon betroffen zu fühlen. Den Schutz ihrer Kinder betrachtet sie als ihre wichtigste Aufgabe, wie The Blast berichtet. Die Gefühle und die Privatsphäre ihrer Töchter haben für sie deshalb oberste Priorität.

Auch bei ihrer Karriere spielen ihre Töchter eine entscheidende Rolle. Bevor Kristen ein neues Projekt annimmt, überlegt sie genau, wie viel Zeit sie dadurch von Lincoln und Delta getrennt wäre und ob sich der Job mit ihrem Anspruch vereinbaren lässt, als Mutter für die beiden da zu sein. "Das ist wirklich die Nummer eins, um ehrlich zu sein. Es gibt nichts, was darüber steht", betonte sie im Gespräch mit Bustle. Dass ihre Karriere dabei im Zweifel das Nachsehen hätte, stellte die Schauspielerin unmissverständlich klar: "Ich würde ohne Weiteres meine ganze Karriere und all ihr Vermächtnis und ihre Bekanntheit morgen 'verschwinden' lassen, wenn es sonst bedeuten würde, etwas Wichtiges im Leben meiner Kinder zu opfern oder nicht da zu sein." Für Kristen und Dax, die gemeinsam zwei Kinder haben, steht das Familienleben damit klar an erster Stelle.

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