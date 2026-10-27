Darum würde Yeliz Koc ihre Mutter nie ins TV schicken

Yeliz Koc (32) hat nun eine Frage beantwortet, die ihr offenbar öfter gestellt wird: Würde sie zusammen mit ihrer Mutter vor der Kamera stehen? In einer Instagram-Fragerunde stellte der Realitystar klar, dass eine gemeinsame Teilnahme an der RTL+-Show "Prominent verwandt" für sie ausgeschlossen ist. Ausschlaggebend sind vor allem die Bedingungen am Set, denen Yeliz ihre Mutter nicht aussetzen möchte. "Ich würde meiner Mutter sowas niemals antun. Der Stress, wenig Schlaf, laute Menschen etc. Für kein Geld der Welt könnte ich sie diesem Stress aussetzen!", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Damit verdeutlicht sie auch: Eine hohe Gage würde ihre Entscheidung nicht beeinflussen. Lange Drehtage, wenig Erholung und eine laute Umgebung zählen bei solchen Formaten zum Alltag – all das will die Hannoveranerin ihrer Mutter ersparen.

Ein weiterer Grund kommt hinzu: Für Yeliz gibt es zwischen ihr und ihrer Mutter nichts, das vor laufenden Kameras geklärt werden müsste. "Wir haben das nicht nötig, es gibt nichts, was geklärt werden müsste, unsere Verbindung ist super, wir sehen uns fast jeden Tag", erklärte sie ihrer Instagram-Community. Auch organisatorische Gründe sprechen gegen einen gemeinsamen Auftritt. Würden beide zeitgleich drehen, könnte sich laut der Influencerin zu Hause niemand mehr um Snow (5) und Luna kümmern. Gerade ihre Tochter Snow brauche ihre engsten Bezugspersonen. Einschlafen könne das Mädchen ausschließlich bei seiner Mama oder seiner Oma. Dass beide gleichzeitig fehlen, möchte Yeliz ihrer Tochter daher nicht zumuten.

Bei "Prominent verwandt" ist Yeliz dennoch dabei – mit einem anderen Familienmitglied an ihrer Seite. Gemeinsam mit ihrem Vater Savaş nimmt sie an der neuen Staffel teil, die ab dem 10. November 2026 bei RTL+ zu sehen ist. Während sie ihrer Mutter sehr nahesteht, war das Verhältnis zu ihrem Vater über viele Jahre belastet. Deshalb betrachtet die Realitybekanntheit das Format auch als Chance: Neben einem möglichen Sieg wünscht sie sich die Gelegenheit, die schwierige gemeinsame Vergangenheit aufzuarbeiten. Dabei fordert die Show Vater und Tochter einiges ab. Ungeachtet ihrer Vorgeschichte müssen sie als Team zusammenarbeiten und sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Diese Ausgangslage unterscheidet sich deutlich von Yeliz' Beziehung zu ihrer Mutter, mit der sie ohnehin beinahe täglich Zeit verbringt.

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Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln, 03.09.2025

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Imago Yeliz Koc mit Mutter Andrea, Januar 2025

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RTL / Africa Vumazonke Savaş und Yeliz Koc, "Prominent verwandt"-Kandidaten