Bushidos Drillinge finden Knutscherei ihrer Eltern "eklig"

Romantik auf dem Beifahrersitz: Bushido (48) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) haben sich in einem neuen Instagram-Reel gemeinsam im Auto aufgenommen – und dabei vor laufender Kamera einige innige Küsse ausgetauscht. Ganz ungestört bleibt der Pärchenmoment allerdings nicht. Als die Kamera nach hinten schwenkt, zeigt sich, dass die Zärtlichkeiten der Eltern auf ein äußerst kritisches Publikum treffen. Auf der Rückbank sitzen die drei Drillingsmädchen des Rappers und seiner Frau, rümpfen sichtlich angewidert die Nasen und begleiten die Knutscherei mit lauten "Bäh!"- und "Ih!"-Rufen. Dass diese Reaktion kein Einzelfall ist, verdeutlicht Anna-Maria in ihrem Beitrag: "So ist es jedes Mal, wenn wir uns küssen. Übrigens der Grund, warum die Kleinen sagen, sie möchten nie heiraten: wegen des Kusses", schreibt sie zu dem Video.

Bei den Fans kommt der kleine Einblick in den Familienalltag bestens an. Viele Follower empfinden die Szene als besonders vertraut und authentisch – offenbar kennen zahlreiche Eltern solche Protestrufe von der Rückbank nur zu gut. Unter dem Reel finden sich entsprechend viele amüsierte Kommentare. "Wenn sie nur wüssten, wie sie entstanden sind", schreibt ein User auf Instagram. Ein anderer schwärmt von den drei Mädchen: "Die 3 sind so herrlich." Ein weiterer Fan blickt scherzhaft in die Zukunft und überlegt, wie der Familienvater reagieren dürfte, wenn seine Töchter irgendwann selbst küssen: "Ob Papa so entspannt sein wird, wenn die drei Mädels irgendwann am Küssen sind?", lautet ein Kommentar.

Solche Einblicke sind bei der Familie keine Seltenheit. Bushido und Anna-Maria erzählen regelmäßig offen von ihrem Ehe- und Familienleben, etwa in ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi". Dort berichteten die Eltern von acht Kindern zuletzt auch darüber, wie anstrengend der Alltag mit ihrem Nachwuchs sein kann. Am Abend seien beide häufig so müde, dass sie schon gegen halb neun mit den Kindern im Bett liegen. Zeiten, in denen wenig Raum für körperliche Nähe bleibt, betrachtet Anna-Maria nach eigener Aussage als normalen Teil einer langjährigen Ehe. Dass Küsse trotzdem fest zu ihrem Familienalltag gehören, zeigt das aktuelle Video – auch wenn die Drillinge davon wenig begeistert sind.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi küssen sich, Oktober 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen, Mai 2023