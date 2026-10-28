Nach Geburt ihrer Tochter hatte Georgina keine Lust auf Sex

Georgina Stumpf gibt in der neuen Folge des Podcasts "The Real Ex-Wives" einen tiefen Einblick in die Zeit nach ihrer Schwangerschaft. Wie sie ihrem Podcast-Buddy Charlotte Engelhardt (48) erzählt, hatte sie nach der Entbindung im November 2024 überhaupt keine Lust, mit irgendjemandem intim zu werden. "Ich habe das Gefühl, wenn man ein Kind bekommen hat, hat man erst mal auf jeden Fall das erste Jahr schon mal gar keinen Bock mehr auf Sex. So ging es mir", gibt Gia in dem Gespräch unumwunden zu. Gemeinsam gehen die beiden Frauen anschließend der Frage nach, ob dieses fehlende Verlangen womöglich eine ganz normale Begleiterscheinung ist – schließlich stellt eine Geburt nicht nur den Körper, sondern auch das gesamte Leben auf den Kopf.

Charlotte, die ebenfalls Mutter ist und scheinbar eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, versucht im Podcast dafür eine Erklärung zu finden. Welche Rolle Sexualität nach einer Entbindung spielt, hänge unter anderem von der jeweiligen Lebenssituation ab, vom eigenen Wohlbefinden und davon, ob überhaupt noch gedanklicher Freiraum für das Thema bleibe. Außerdem durchlaufe der weibliche Körper während der Schwangerschaft und Geburt unglaublich viele Veränderungen. "Dann natürlich der Hormoncocktail, den wir durch die Schwangerschaft und Entbindung haben. Denn der ist auch echt nicht zu unterschätzen. Manche Frauen haben dann noch mehr Bock, andere haben weniger Bock, bei dritten ist es egal", meint Charlotte.

Georgina verrät während des Gesprächs, dass sie sich mit Freunden unterhalten habe, die allesamt dasselbe fühlen würden. Gia würde einfach nur jemanden zum Kuscheln wollen, das würde ihr schon reichen. Charlotte zeigt sich davon allerdings wenig überzeugt und vermutet, dass es nicht bei reiner Nähe bleiben würde – spätestens dann nicht, wenn Georgina einem Mann begegne, dessen Geruch und Berührungen sie möge und der sie wirklich begeistere. "Ich hoffe", antwortet die Reality-TV-Bekanntheit darauf nur knapp. Allerdings habe sie in einer früheren Beziehung gelernt, dass man sich auch vor dem eigenen Partner ekeln kann. Für sie steht seitdem fest: "Wenn die Anziehung einmal weg ist, kommt das nicht wieder."

Anzeige Anzeige

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf, Podcasterin

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Gerogina Stumpf und Charlotte Würdig, Podcasterinnen

Anzeige Anzeige

Instagram / giageorgina Georgina Stumpg und ihr Kind, 2025