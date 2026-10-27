Zu niedrig? Bushido staunt über seinen Rentenbescheid

Ein Brief sorgt bei Bushido (48) derzeit für große Augen! Gemeinsam mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) hat der Rapper seinen Bescheid von der Deutschen Rentenversicherung geöffnet – und die darin genannte Summe versetzt das Paar ins Staunen. In einer modernen Wohnung hält der Musiker die Unterlagen in den Händen und liest die Angaben laut vor. Dem Schreiben zufolge kann er ab dem 1. Oktober 2045 in Rente gehen. Monatlich würden ihm dann 1.050,34 Euro zustehen. Anna-Maria hielt die überraschte und zugleich amüsierte Reaktion ihres Mannes in einer Instagram-Story fest. Während Bushido die Zahlen vorliest, fragt seine Frau im Hintergrund mehrfach nach – und wundert sich ebenfalls über die Angaben, die sie schwarz auf weiß vor sich haben.

"Sie können ab dem 1. Oktober 2045 in Rente gehen. Und ich kriege im Monat ... Ich würde im Monat 1.050,34 Euro kriegen", las der Rapper in der Instagram-Story aus dem Brief vor. Anna-Maria fragte daraufhin, ob er überhaupt durchgehend in die Rentenversicherung eingezahlt habe. Seine Antwort war knapp: "Ich war auf jeden Fall privat." Die vergleichsweise überschaubare Summe betrachtete der Musiker mit viel Humor. "Nice. Hab ich einen Tausender. Geil. Läuft bei mir", kommentierte er sichtlich belustigt seine zukünftigen monatlichen Bezüge. Seine Frau reagierte etwas nüchterner: "Ja, wird schwierig, glaube ich. Ein bisschen krass." So sorgte das Thema Altersvorsorge bei den Ferchichis zumindest für einen unterhaltsamen Moment.

Trotz der überraschenden Angaben nahmen Bushido und Anna-Maria die Situation offenbar mit Humor. Dass sie auch abseits solcher Szenen ein eingespieltes Team sind, zeigte ein weiteres Video, das die Influencerin danach auf Instagram teilte. Darin sitzt der Rapper angeschnallt am Steuer eines Autos und küsst seine lächelnde Ehefrau liebevoll auf die Wange. Dazu schrieb Anna-Maria "Einfach mein Schatz" und verlinkte das Instagramprofil ihres Mannes. Die beiden sind seit vielen Jahren verheiratet und haben eine große Patchworkfamilie. Bushido ist insgesamt Vater von acht Kindern. In den sozialen Medien lassen sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Familienalltag teilhaben und zeigen sowohl humorvolle als auch romantische Momente.

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Imago Bushido beim DSDS-Finale 2026 in Köln

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Anis Ferchichi aka Bushido auf der Bertelsmann-Sommerparty in Berlin, 2025

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026