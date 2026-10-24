"Wir haben keinen Sex": Bushido macht pikantes Ehegeständnis

Bei Bushido (48) und Anna-Maria Ferchichi (44) läuft im Schlafzimmer derzeit offenbar wenig – und das Ehepaar spricht ganz offen darüber. In ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" gewähren die beiden ungewohnt persönliche Einblicke in ihr Intimleben. Der Rapper erklärt, dass der Alltag mit ihren acht Kindern so anstrengend sei, dass sie abends häufig schon gegen halb neun völlig erschöpft mit dem Nachwuchs im Bett liegen. Seine Frau bringt die Situation anschließend unverblümt auf den Punkt: "Sprich ruhig aus: Wir haben keinen Sex." Sorgen macht sich Anna-Maria deshalb allerdings nicht. Vielmehr betont sie, dass solche Phasen in einer langjährigen Beziehung völlig normal seien. "Das ist auch im Moment so, weil wir anstrengende Phasen haben, aber auch das ist normal", erklärt sie im Podcast. Und stellt abschließend klar: "Es ist einfach normal in einer Ehe, man muss sich keine Sorgen machen."

Bushido beschäftigt allerdings noch eine andere Frage: Könnte Anna-Maria das Familienleben mit acht Kindern auf Dauer zu eintönig werden? Schließlich bleiben gemeinsame Unternehmungen, Partys und ungestörte Zeit zu zweit im turbulenten Alltag häufig auf der Strecke. Seine Gedanken dazu spricht der Rapper im Podcast offen aus: "Ich glaube, in einer anderen Situation, vielleicht auch mit einem anderen Mann oder mit einem anderen Partner, hättest du halt auch ein anderes Leben. Vielleicht wird dir das Leben irgendwann zu seicht, zu normal oder zu langweilig." Anna-Maria widerspricht ihrem Mann jedoch entschieden. Schon die kleinen Dinge des Alltags, etwa ein gemeinsamer Gang zum Bäcker oder anstehende Arzttermine, würden sie glücklich machen. Als Bushido nachfragt, ob ihr das Leben, das er ihr derzeit bieten könne, tatsächlich ausreiche, antwortet sie: "Dieses Zusammensein ist für mich alles, was zählt." Zuletzt sei die Belastung für das Ehepaar zusätzlich gestiegen, da mehrere ihrer Kinder krank gewesen seien. Das habe die ohnehin anstrengende Phase noch einmal verstärkt.

Seit dem Umzug von Dubai zurück nach Deutschland hat sich der Alltag der Ferchichis deutlich verändert. Während in den Emiraten Angestellte viele Aufgaben im Haushalt und bei der Betreuung der Kinder übernommen hatten, packt Bushido inzwischen selbst deutlich mehr mit an. Er kocht, erledigt Hausarbeiten und kümmert sich intensiver um die acht gemeinsamen Kinder. Für Anna-Maria ist diese Veränderung ein wichtiger Schritt. In der Vergangenheit habe sie sich im Familienalltag häufig mehr Unterstützung von ihrem Mann gewünscht. Nun bekomme Bushido selbst unmittelbar mit, wie herausfordernd das Leben mit einer Großfamilie sein kann. Gerade nach der vorläufigen Trennung im vergangenen Jahr scheint das neue Miteinander für sie eine besondere Bedeutung zu haben. Im gemeinsamen Podcast zieht Anna-Maria ein bewegendes Fazit. "Wir haben es noch mal gerade so geschafft, Anis", sagt sie und ergänzt: "Wir haben unsere Familie gedreht, und wäre das nicht passiert, wären wir wahrscheinlich heute nicht mehr zusammen."

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Mai 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, April 2026