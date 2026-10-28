Prinz George kehrt heim: Mama Kate kann es kaum erwarten

Bei Prinzessin Kate (44) steigt die Vorfreude auf ein ganz besonderes Wiedersehen: Ihr ältester Sohn Prinz George (13) kehrt zu den Schulferien vom Eton College ins familiäre Zuhause nach Windsor zurück. Seit Anfang September lebt der 13-Jährige dort als Internatsschüler und meistert seinen völlig neuen Lebensabschnitt. Bei einem Besuch im Café 98, einer gemeinnützigen Einrichtung für Familien mit schwersterkrankten Kindern, sprach die dreifache Mutter nun erstmals bewegt über den veränderten Alltag und die anstehenden Ferien. "Ich kann es kaum erwarten, sie alle wieder zu Hause zu haben", erklärte sie laut Hello! strahlend. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (44) hat sie ihren ältesten Sohn in den vergangenen Wochen stark vermisst, weshalb die nun anstehende Zeit der gesamten Familie extrem guttun wird.

"Die Halbjahresferien sind eine gute Zeit, um das Familienleben wieder aufzufrischen", schwärmte die 44-Jährige im Gespräch weiter. Auch Kates Eltern pflegen ein inniges Verhältnis zu ihren Enkelkindern und fiebern den freien Tagen entgegen. Völlig ohne elterlichen Kontakt verbrachte George die vergangenen Wochen allerdings nicht, da das renommierte Eton College nur eine kurze Autofahrt von der Forest Lodge entfernt liegt. Bereits Anfang Oktober gab es zudem eine kurze Wochenendpause, ein sogenanntes "Exeat", bei dem die Schüler das Internat verlassen dürfen. Darüber hinaus nutzen William und seine Frau regelmäßig die Gelegenheit, ihren Sohn bei sportlichen Wettbewerben direkt auf dem Schulgelände anzufeuern.

Der Auszug von George im September 2026 brachte dennoch eine spürbare Umstellung für den königlichen Haushalt mit sich. Während der Älteste im Internat büffelt, leben Kate und William mit Prinzessin Charlotte (11) sowie Prinz Louis (8) weiterhin im vertrauten Windsor. Der Teenager ist damit das erste der drei Geschwister, das diesen Schritt gegangen ist. Für die Prinzessin von Wales bedeutete der Wechsel, dass zum ersten Mal eines ihrer Kinder während der Schulzeit nicht mehr dauerhaft im eigenen Heim schläft. Mit dem Besuch der Eliteeinrichtung tritt George direkt in die Fußstapfen seines Vaters, der einst selbst in Eton die Schulbank drückte. Nun stehen aber erst einmal Urlaubstage an, die die fünf Royals wieder vereinen.

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Getty Images Prinz William, Catherine, Prinzessin von Wales, mit Prinz George und Prinzessin Charlotte bei den Wimbledon Championships 2025

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Imago Prinzessin Kate beim Besuch des EACH-Cafés in Hoveton

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Louis auf dem Weg zum Buckingham-Palast bei Trooping the Colour in London