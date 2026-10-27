Anna-Maria Ferchichi erklärt den Abschied von ihren Nannies

Viele Fans wunderten sich, warum die vertrauten Nannys nicht mehr bei der Großfamilie sind. Licht ins Dunkel brachte Anna-Maria Ferchichi (44) nun in ihrer Instagram-Story. Die achtfache Mutter verriet ihrer Community, dass die Rückkehr nach Deutschland so eigentlich gar nicht angedacht war. Geplant war stattdessen ein Pendlerleben zwischen Deutschland und Dubai. Letztlich traf die Familie jedoch den Entschluss, dauerhaft in der Heimat zu bleiben und ihre Zelte in den Emiraten schrittweise komplett abzubrechen. Der Abschied von den beiden Betreuerinnen sei anschließend nicht freiwillig erfolgt. Trotz aller Bemühungen und der Unterstützung eines Anwalts hätten die Frauen keine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland bekommen. Hinzu sei gekommen, dass der Alltag hier für die beiden ungewohnt gewesen sei – unter anderem wegen der Sprachbarriere. Sie hätten sich fremd gefühlt und nicht richtig dazugehörig.

Die gesamte Abwicklung des Lebens in Dubai nahm ein gutes halbes Jahr in Anspruch. In dieser Übergangsphase wurde auch die Zukunft der beiden Angestellten geregelt. Anna-Maria und ihre Familie hatten schon in Dubai beschlossen, dass die Kindermädchen nach getaner Arbeit sozusagen direkt in Rente gehen sollten. Die Unternehmerin erklärte auch den emotionalen Grund für diese großzügige Altersvorsorge: Die Familie hatte große Angst davor, dass die Frauen bei einem neuen Job an Menschen geraten könnten, die sie schlecht behandeln. Zunächst hätten die Frauen das Angebot abgelehnt, letztlich aber doch angenommen. Wie eng die persönliche Bindung bis heute ist, machte Anna-Maria in ihrer Instagram-Story ebenfalls deutlich. "Wir vermissen sie menschlich jeden Tag und es waren wundervolle Jahre! Doch alles hat seine Zeit", schrieb sie und setzte ein rotes Herz dahinter.

Konkret geht es um die Nannys Gretchen und Phemi, zwei gebürtige Philippinerinnen. Die beiden Frauen verbrachten vier Jahre lang Seite an Seite mit Bushido (48), Anna-Maria und der achtköpfigen Kinderschar in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch nach dem Wechsel nach Deutschland blieben sie der Großfamilie noch für ein paar Monate treu, ehe schließlich der endgültige Abschied folgte. Der Rapper und seine Frau hatten bereits erklärt, dass Gretchen und Phemi ohne Arbeitsvisum nicht legal weiter als Nannys beschäftigt werden konnten. Damit endete eine langjährige Zusammenarbeit, die zugleich von einer engen menschlichen Verbindung geprägt war.

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Imago Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

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Instagram / anna_maria_ferchichi Die Familie von Anna-Maria Ferchichi und Bushido

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, Januar 2026