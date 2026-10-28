Blond und langhaarig: Djamila Rowe sieht total verändert aus

Radikale Typveränderung bei Djamila Rowe (59): Bei ihrem Besuch der Berliner Erotikmesse Venus überraschte die einstige Dschungelkönigin mit einem völlig neuen Style. Statt ihrer typischen schwarzen Mähne trägt sie nun lange, blonde Wellen und war auf den ersten Blick fast nicht wiederzuerkennen. Passend zum auffälligen Barbie-Look setzte der Realitystar auf ein dramatisches Augen-Make-up und ein freizügiges pinkes Kleid mit tiefem Dekolleté. Auf mehreren neuen Aufnahmen, die sie auf Instagram teilte, präsentiert sie sich bestens gelaunt in ihrem glamourösen Styling. Auch der Friseursalon, der für die Verwandlung verantwortlich war, veröffentlichte eines ihrer Fotos auf Instagram und erklärte, worum es bei dem Auftrag ging: "Aus einer dunkelhaarigen Lady sollte eine glamouröse blonde Barbie werden." Wie aufwendig der kurzfristig gewünschte Umbau tatsächlich war, machten die Haarprofis in ihrem Beitrag ebenfalls deutlich.

"Das wird kein gewöhnliches Umstyling. Das wird eine komplette Transformation!", hieß es weiter auf dem Instagram-Account des Salons. Djamila selbst ließ ihre Community auch an weiteren Momenten des Messetages teilhaben. Zusätzlich zu ihren Styling-Bildern postete sie zwei Aufnahmen, auf denen sie bei der Venus neben Oliver Pocher (48) steht. Gemeinsam gaben die beiden dort ein Interview. In ihrem Beitrag kommentierte sie den Comedian mit den Worten, er sei "ganz schön schüchtern". Die Reaktionen ihrer rund 118.000 Follower ließen nicht lange auf sich warten. Während zahlreiche User die neue Haarfarbe in den Kommentaren lobten und das Blond als sehr passend empfanden, äußerten sich andere völlig überrascht. Sie gaben offen zu, den TV-Star auf den Bildern zunächst gar nicht identifiziert zu haben.

Die radikale Verwandlung kommt auch deshalb überraschend, weil Djamila erst vor wenigen Monaten angekündigt hatte, künftig deutlich natürlicher auftreten zu wollen. Noch im Juli hatte sie im Gespräch mit Promi-Experte Benedikt Amara im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" betont: "Ich will nicht mehr dieses plastische, künstliche Aussehen mit viel Dekolleté." Mit den langen blonden Haaren und dem tief ausgeschnittenen pinken Outfit weicht der TV-Star nun deutlich von seinen früheren Worten ab. Einem Millionenpublikum wurde Djamila vor allem durch ihren Sieg im Dschungelcamp ein Begriff. Auf Instagram nimmt sie ihre Community mit Storys und Beiträgen zu ihren Events mit. Ob sie ihrem neuen Blondton langfristig treu bleibt, hat sie bislang nicht verraten.

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IMAGO / Future Image Djamila Rowe, 2025

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Imago Djamila Rowe im September 2025

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Instagram / djamilarowe Djamila Rowe ist mit ihrem neuen Look kaum wiederzuerkennen, Juni 2026.