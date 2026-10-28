Matthew Perry hatte Sex in Bruce Willis' Privatjet

Ein pikantes Detail aus dem Leben von Matthew Perry (†54) sorgt derzeit für Gesprächsstoff. Seine Exfreundin René Ashton verrät in der dreiteiligen Netflix-Dokuserie "The One About Matthew Perry", die am 27. Oktober 2026 erschienen ist, dass sie und der Friends-Star 1999 an Bord von Bruce Willis' (71) Privatjet miteinander intim geworden sind. Als ein Produzent aus dem Off nachhakte, wie es denn in dem Flugzeug gewesen sei, machte die Schauspielerin mit einer vielsagenden Antwort klar, was sich dort abgespielt hatte. "Ich bin einem Club beigetreten", erklärte sie in der Doku. Damit spielte René auf den sogenannten Mile High Club an – zu diesem inoffiziellen Kreis zählen all jene, die während eines Fluges Sex miteinander hatten. Weitere Einzelheiten zu dem ungewöhnlichen Erlebnis mit dem 2023 verstorbenen "Friends"-Star verrät René in der Dokumentation nicht. Mit ihrer knappen Bestätigung macht sie jedoch deutlich, dass die gemeinsame Reise damals weit mehr als nur einen entspannten Urlaub für das Paar bereithielt.

Zu dem Trip kam es, bevor die Dreharbeiten zu der Komödie "Keine halben Sachen", in der Bruce und Matthew zu sehen sind, starteten. Bruce Willis lud Matthew und René gemeinsam mit seiner damaligen Freundin auf die Inselgruppe Turks und Caicos ein. Besonders in Erinnerung geblieben ist der Schauspielerin, wie unbeschwert die Tage auf den Karibikinseln abliefen – schlicht, weil niemand die Gruppe mit der Kamera verfolgte. "Es war ziemlich großartig. Es waren keine Paparazzi da, also war es eine schöne, normale und lustige Reise", schildert sie in der Netflix-Produktion. Seine damalige Partnerin gibt in der Netflix-Dokuserie auch seine überschwängliche Reaktion wieder: "Bruce möchte, dass wir in seinem Privatjet mitfliegen. Bruce möchte, dass ich mit ihm in einem Flugzeug sitze." Für Matthew war die Einladung demnach ein besonderer Moment – und für ihn und René wurde der Flug offenbar auf ganz andere Weise unvergesslich.

René und Matthew waren 1999 ein Paar – und die Gefühle gingen tief. "Ich war in ihn verliebt, weil er im Kern ein guter Mensch war", erklärt sie in der Doku. Hinter den Kulissen habe der Schauspieler damals aber auch mit Zweifeln zu kämpfen gehabt. Trotz seines gewaltigen Erfolgs als Chandler Bing in "Friends" habe ihn die Frage umgetrieben, wie er diesen Ruhm halten oder sogar noch toppen könne. Nach Renés Erinnerung wollte er unbedingt auch als ernsthafter Schauspieler wahrgenommen werden – die Rolle an der Seite von Bruce in dem Film "Keine halben Sachen", der im Jahr 2000 in die Kinos kam, hatte für diesen Wunsch einen besonderen Stellenwert. Matthew starb am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren. "The One About Matthew Perry" zeichnet neben seinem Aufstieg zum Weltstar auch seine langjährigen Suchtprobleme, seine psychische Gesundheit und seine wiederholten Versuche nach, abstinent zu leben.

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Getty Images Bruce Willis und Matthew Perry im Februar 2000

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Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis, Filmstar

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Getty Images Der "Friends"-Cast