Krebsfrei: Vanessa Trump über erste Krankheitsanzeichen

Starke Müdigkeit war das erste Zeichen dafür, dass mit ihrem Körper etwas nicht stimmte: Vanessa Trump (48) berichtet ausführlich über ihre Erkrankung. In einem zum Brustkrebsmonat veröffentlichten Videointerview mit Page Six sitzen neben ihr ihre Tochter Kai Trump und die Ärztin Dr. Nicole Saphier. Schon etwa ein halbes Jahr vor der Diagnose habe sie unter einer Erschöpfung gelitten, die sich selbst bei kleinen Aktivitäten bemerkbar gemacht habe. Bereits eine kurze Fahrt zu Starbucks sei ihr schwergefallen. Besonders für Mütter sei dieses Symptom jedoch schwer als Warnsignal zu erkennen, betont sie – für viele gehöre Müdigkeit einfach zum Alltag. Inzwischen kann die 48-Jährige aufatmen: Nach ihrer Behandlung gilt sie als krebsfrei, die letzten MRT-Ergebnisse waren ohne Befund. Diagnostiziert worden war bei ihr ein invasives duktales Karzinom.

Vanessa wurde mit einer Lumpektomie behandelt. Dabei wird der Tumor zusammen mit einem schmalen Rand gesunden Brustgewebes entfernt. Nach der Operation erhielt sie drei Einheiten Bestrahlung. Ihren Angaben zufolge sei ihre Erkrankung nicht genetisch bedingt gewesen, sondern auf Umweltfaktoren zurückzuführen. Während der kommenden fünf bis zehn Jahre soll sie engmaschig kontrolliert werden – vorgesehen sind drei bis vier Untersuchungen jährlich. In einem Instagram-Beitrag schildert die fünffache Mutter ihren Weg durch die Erkrankung als lang und herausfordernd. Zugleich zeigt sie sich dankbar für die Liebe und Unterstützung, die sie während dieser Zeit erhalten habe. Durch ihre Offenheit möchte sie andere zur Vorsorge ermutigen: "Indem ich meine Geschichte teile, hoffe ich, andere dazu zu ermutigen, ihre Gesundheit zur Priorität zu machen, ihre Vorsorgeuntersuchungen zu vereinbaren und die Bedeutung der Früherkennung zu verstehen." Sie ergänzt: "Wenn das Teilen meiner Erfahrung auch nur einen Menschen dazu ermutigt, sich untersuchen zu lassen, ist es das wert."

Dass sie nach etwa sechs Monaten wieder krebsfrei ist, hatte Vanessa bereits gemeinsam mit Kai in einem persönlichen Instagram-Video bekannt gegeben. Es war ihr erstes ausführliches Gesundheitsupdate seit Bekanntwerden ihrer Erkrankung. Kai ist das älteste Kind aus Vanessas Ehe mit ihrem Ex-Mann Donald Trump Jr. (48) und steht ihrer Mutter auch bei dem neuen Gespräch zur Seite. Bereits während der Behandlung hatte ihre Familie sie unterstützt. Unter den Aufnahmen, die Vanessa online veröffentlichte, befindet sich auch ein Foto, auf dem sie lächelnd mit Kai und ihrem Partner Tiger Woods (50) vor einer Glocke und einem bunten "Congratulations"-Banner steht – ein persönlicher Moment zum Ende ihrer Therapie. Darüber hinaus machte sie auf eine Spendenmöglichkeit für das Memorial Sloan Kettering Cancer Center aufmerksam.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Trump, April 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Trump beim Cadillac Championship 2026

Anzeige Anzeige