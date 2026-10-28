Wölfe auf der Straße: Jan Leyk über unheimliche Nachtfahrt

Eine nächtliche Autofahrt durch Bulgarien wurde für Jan Leyk (42) jetzt zur echten Zitterpartie. Der Realitystar meldete sich spät am Abend in seiner Instagram-Story bei seinen Followern und berichtete von einem ungewöhnlichen Zwischenfall. Auf den kaum einsehbaren Waldstraßen kreuzten plötzlich nacheinander zwei Wölfe die Fahrbahn – bei einem der Tiere musste Jan sogar eine Vollbremsung hinlegen. "Wir leben noch. Wir sind im tiefsten Bulgarien. Ey, das ist eine Strecke hier. Ihr könnt euch das nicht vorstellen", schilderte er die Situation direkt nach dem Vorfall. Die Route sei weder eine gewöhnliche Landstraße noch eine gut ausgebaute Hauptstraße, erklärte er weiter. Wegen der Dunkelheit sei er durchgehend mit Fernlicht unterwegs gewesen. An einer spärlich beleuchteten Tankstelle legte die Reisetruppe – bestehend aus Jan, seinem Begleiter Martin und Hund Bruno – schließlich eine kurze Pause ein. Trotz der unheimlichen Strecke zeigt sich der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer in den Aufnahmen locker und zwischendurch sogar amüsiert.

Besonders froh war Jan darüber, die anspruchsvolle Strecke nicht allein hinter sich bringen zu müssen. Wie er in seiner Story verriet, hatte er zuvor tatsächlich überlegt, ohne Begleitung loszufahren. "Also, hier willst du aber wirklich nicht alleine langfahren, wenn ich mir überlege, dass ich, also, ich hatte ja drüber nachgedacht, vielleicht sogar alleine zu fahren, wenn du dann hier stehen bleibst oder sonst was, ne", gab er zu bedenken. Gemeinsam mit Martin plante er zudem ganz spontan eine Zwischenübernachtung in Thessaloniki ein, damit die Weiterreise am nächsten Tag entspannter wird. Von dort aus soll es dann in Richtung Piräus beziehungsweise Athen weitergehen. Für die verbleibende Etappe rechnet die Gruppe mit rund 350 bis 400 Kilometern und etwa dreieinhalb bis vier Stunden Fahrzeit. Gedacht ist lediglich eine kleine Auszeit im Hotel – zum Duschen und um anschließend ausgeruhter weiterzufahren.

Einer, der von der ganzen Aufregung allerdings kaum etwas mitbekommen hat, ist Hund Bruno. Er überstand die nächtliche Fahrt bestens und verschlief laut seinem Herrchen einen Großteil des Roadtrips im hinteren Bereich des Autos. "Dem Dicken geht's gut. Der pennt die ganze Zeit durch da hinten. Der hat es so gemütlich. Ich hab ihm sogar noch mein Kissen zur Verfügung gestellt. Richtig süß", schilderte Jan seinen Followern. Während der Pause zeigte er seinen Vierbeiner kurz auf dem gepflasterten Tankstellengelände – dabei achtete er genau auf den Untergrund, weil dort Scherben herumlagen. Die Stimmung zwischen Jan, der im Juni dieses Jahres einen ordentlichen Shitstorm erntete, und Martin blieb währenddessen ausgelassen. Die Männer scherzten miteinander, besprachen gemeinsam die weitere Route und posierten zum Abschluss noch für ein Erinnerungsselfie.

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Instagram / leykenda Jan Leyk, DJ und Schauspieler

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Instagram / leykenda Jan Leyk, Schauspieler

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Instagram / leykenda Jan Leyk mit Hund Bruno, März 2026