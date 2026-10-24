Krankheitswelle: Bushido & Anna-Maria müssen Urlaub absagen

Große Vorfreude, dann die bittere Absage: Bushido (48) und Anna-Maria Ferchichi (44) wollten die Herbstferien eigentlich in Schottland verbringen. Geplant war ein Trip mit den vier älteren Kindern, bei dem Angeln, Reiten und Besichtigungstouren auf dem Programm standen. Die Drillinge Leonora (4), Naima (4) und Amaya (4) sollten währenddessen bei den Großeltern bleiben. Daraus wird jedoch nichts: Eine heftige Krankheitswelle mit Fieber und Erbrechen hat gleich mehrere der Kinder erwischt. Zusätzlich stürzte Naima auf der Treppe zum Trampolin und verletzte sich am rechten Arm. Nach einer Untersuchung und Röntgenaufnahmen im Krankenhaus bekam das Mädchen einen Gips. Deshalb bleiben der Rapper und seine Frau nun mit den jüngeren Kindern zu Hause. In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis" auf RTL+ erklärte Bushido enttäuscht: "Der Plan war Richtung Schottland. Mit den vier Großen. Aber wir mussten leider alles über Bord werfen. Tut mir auch leid."

Wie turbulent die vergangenen Tage im Hause Ferchichi waren, machte der Musiker mit einem kurzen Satz deutlich: "Es war Land unter." Zeitweise konnte von den älteren Kindern nur noch ein einziges zur Schule gehen, auch die Drillinge blieben von den Infekten nicht verschont. Naimas Unfall passierte laut Anna-Maria, als die Geschwister an der Trampolintreppe drängelten und schubsten. Das Mädchen verlor das Gleichgewicht und fiel mit voller Wucht auf den rechten Arm. Nach Rücksprache mit dem Kinderarzt fuhr ihre Mutter mit ihr in die Klinik. Anfangs sei Naima noch stolz auf ihren Gips gewesen, doch bald störte dieser beim Schlafen, juckte und erschwerte ihr den Alltag. Bushido möchte seine verletzte Tochter daher nicht bei den Großeltern lassen. "Ich hätte schon ein schlechtes Gewissen", erklärte er. Als Ersatz verbringen nun die vier älteren Kinder eine Woche bei Anna-Marias Eltern. Sobald der Gips abgenommen ist, sollen auch die jüngeren Geschwister dort zu Besuch sein.

Die Reise nach Schottland ist damit nicht gestrichen, sondern lediglich verschoben. Verletzungen der Kinder hatten der achtfachen Mutter schon zuvor Sorgen bereitet: Tochter Aaliyah musste nach einem nächtlichen Treppensturz im Familienhaus ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr rechter Arm war blau und stark angeschwollen. Dort gab es zum Glück Entwarnung: Der Arm war nur geprellt. Für Anna-Maria war es trotzdem der zweite Krankenhausbesuch mit einem Kind innerhalb einer Woche. Besonders unheimlich fand sie, dass sich sowohl Aaliyah als auch Naima fast auf den Tag genau am rechten Arm verletzt hatten. "Ich kann einfach nicht glauben, dass sich zwei Kinder innerhalb einer Woche, ja, fast auf den Tag genau so wehtun, dass sie ins Krankenhaus müssen. Das ist schon echt unheimlich", sagte sie damals in ihrer Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Die Familie von Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige Anzeige

Instagram / bush1do Bushido mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi