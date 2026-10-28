Erkannt? Hier läuft ein Superstar im Jogginganzug durch NY

Wer Pink (47) sonst nur in aufwendigen Bühnenkostümen kennt, dürfte beim Anblick dieser Schnappschüsse zweimal hinsehen. Die Sängerin wurde bei einem entspannten Spaziergang durch New York City abgelichtet – und war dabei auf den ersten Blick kaum zu erkennen. Statt Glitzer und Glamour setzte die Musikerin auf maximale Bequemlichkeit: Sie trug einen lilafarbenen Jogging-Zweiteiler, bestehend aus einem weiten Oversize-Sweatshirt und einer locker sitzenden Hose im gleichen Farbton. Ihre kurzen Haare versteckte sie unter einem gemusterten Tuch, das sie turbanartig um den Kopf gebunden hatte. Eine Sonnenbrille baumelte lässig am Ausschnitt ihres Pullovers, dazu kombinierte sie bequeme Schuhe. Der süßeste Hingucker ihres Schlabberlooks steckte allerdings in ihrer Tragetasche: Ein kleiner, lockiger Hund schaute neugierig heraus. Sicher in der Tasche untergebracht, konnte der flauschige Vierbeiner die Umgebung und das geschäftige Treiben in der Metropole beobachten. Pink trug ihren tierischen Begleiter während des Stadtbummels bequem bei sich.

Dass Pink mittlerweile öfter in den Straßen des Big Apple unterwegs ist, hat einen familiären Hintergrund. Die Musikerin ist mit ihren Liebsten von Kalifornien an die US-Ostküste gezogen. Den entscheidenden Anstoß für den Umzug gab ihre Tochter Willow. Die 15-Jährige möchte Theater studieren und dafür möglichst nah am Broadway wohnen – also zog die ganze Familie kurzerhand mit. Zum Neuanfang in der Millionenmetropole gehört offenbar auch eine kostspielige Investition: Berichten zufolge erwarb die Sängerin im Frühjahr ein historisches Townhouse im West Village in Manhattan. Rund 18,2 Millionen Euro soll die Immobilie gekostet haben. Die Familie hat sich also nicht nur ein Dach über dem Kopf besorgt, sondern gleich ein echtes Stück New Yorker Stadtgeschichte.

Pink, die mit bürgerlichem Namen Alecia Beth Moore heißt, ist zweifache Mutter. Neben Willow gehört auch der neunjährige Sohn Jameson zur Familie. Bei ihrem Stadtbummel war außerdem ihr kleiner Vierbeiner dabei: Die Musikerin nahm ihn einfach bequem in einer Tasche mit auf die Tour durch die Stadt. Der unauffällige Freizeitlook bildete dabei einen starken Kontrast zu ihren Auftritten. Auf der Bühne zeigt die Sängerin spektakuläre Akrobatikeinlagen und schwebt bei ihren Konzerten mitunter sogar kopfüber durch die Luft. In den Straßen von New York verzichtete Pink dagegen auf Glamour und auffällige Kostüme. Stattdessen entschied sie sich für einen komfortablen Sweatsuit und einen gemütlichen Ausflug mit ihrem flauschigen Begleiter. So zeigte sich der Superstar in der Metropole von einer betont lässigen Seite.

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Getty Images Sängerin Pink

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Getty Images P!Nk bei den 79. Tony Awards 2026

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Getty Images Pink und Willow Sage Hart bei der Broadway-Premiere von "The Lost Boys" im Palace Theatre in New York City