Nach schwerer Zeit: Claudia Effenberg dankt ihrem Stefan

Nach ihrer schweren Erkrankung meldet sich Claudia Effenberg (61) mit mehreren neuen Fotos auf Instagram zurück. Darauf strahlt sie glücklich in die Kamera und macht einen sichtlich erholten Eindruck. Doch statt modischer Einblicke zu teilen, nutzt sie den Beitrag vor allem, um ihrem Ehemann Stefan Effenberg (58) mit sehr persönlichen Worten ihre Dankbarkeit auszudrücken. Der ehemalige Fußballprofi stand ihr während der belastenden Wochen zur Seite – seit 2004 sind die beiden verheiratet. "Du hast mir wieder gezeigt, wir sind ein tolles Team, und hast die Kämpferin in mir geweckt", schrieb die TV-Bekanntheit an die Adresse ihres Mannes. Auch allen anderen, die sie unterstützt haben, sprach sie ihren Dank aus. "Danke an das Team für einen ganz normalen Tag zurück im Leben", hieß es in dem Posting. Und weiter: "Und vielen Dank für die ganzen Genesungswünsche und lieben Nachrichten!"

Hinter der Designerin liegen schwere gesundheitliche Rückschläge. Im September machte sie öffentlich, dass sie an einer heftigen Lungenentzündung erkrankt war, die von einer Blutvergiftung begleitet wurde. Im Gespräch mit Bild berichtete sie damals ausführlich von ihrer Diagnose: Sie habe eine "sehr krasse Lungenentzündung mit einer Blutvergiftung" erlitten. Damit nicht genug – zusätzlich traten bei ihr Herzprobleme auf. Ärzte setzten ihr zwei Stents ein, um die Durchblutung ihres Herzens zu verbessern. Über diesen Eingriff fand Claudia im Gespräch mit dem Blatt deutliche Worte: "Das war der Horror!" In ihrem aktuellen Instagram-Beitrag richtete sich die Reality-TV-Bekanntheit zum Abschluss auch an eine ganz besondere Gruppe: Ihr Dank gelte ebenso "all meinen Schutzengeln".

Schon während ihres Krankenhausaufenthalts hielt Claudia ihre Follower regelmäßig über ihre kleinen Fortschritte auf dem Laufenden. Nach etwa 20 Tagen gelang es ihr erstmals wieder, sich selbst die Haare zu waschen. Was im Alltag selbstverständlich erscheint, war für sie nach der schweren Erkrankung ein bedeutender Schritt. Zugleich bedankte sie sich bei ihrer Familie sowie beim medizinischen Personal für die liebevolle Unterstützung. Wann sie das Krankenhaus verlassen durfte, war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch unklar. Vor rund einer Woche folgte dann das nächste Zeichen der Erholung: Die Münchnerin veröffentlichte Landschaftsaufnahmen und schrieb dazu schlicht: "Mein erster Spaziergang." Neben Stefan war in der besonders schwierigen Phase auch ihre Tochter Lucia für sie da. "Kraft geben mir Stefan und meine Tochter Lucia, die beide an meiner Seite im Krankenhaus waren. Das war total schön", erklärte Claudia gegenüber dem Newsportal.

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Instagram / claudiaeffenberg Claudia und Stefan Effenberg im August 2024

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Instagram / claudiaeffenberg Claudia Effenberg, 2026

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Getty Images Stefan und Claudia Effenberg im März 2017 in München