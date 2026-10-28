In Biografie: Kris Jenner tobt über Enthüllung ihrer Affäre

Kris Jenner (70) soll bei Dreharbeiten zu The Kardashians regelrecht aus der Haut gefahren sein. Der Grund für den Ausraster: Ihre frühere Affäre wird wohl in der neuen Kim-Kardashian-Biografie "Citizen Kim: The Woman Who Created the Future" aufgegriffen. Autor Jonathan Van Meter schilderte The Hollywood Reporter, dass Kim ihn vor einigen Monaten angerufen und von dem Vorfall erzählt habe. Zuvor sei sie bei ihrer Schwester Khloé Kardashian (42) gewesen. Diese habe ihr berichtet, wie heftig Kris vor laufender Kamera auf das Buch reagiert habe. "Warum hat Kim uns alle da mit hineingezogen? Warum steht meine Affäre von vor 30 Jahren in dem Buch?", soll der Realitystar gerufen haben.

Wenige Tage nach dem Wutausbruch soll sich Kris laut Jonathan jedoch wieder beruhigt haben. Ihre gefilmte Reaktion soll nun sogar in der Realityshow "The Kardashians" zu sehen sein. Kim habe das Buch gegenüber ihrer Mutter zudem entschieden verteidigt. Welcher Mann im Kapitel über die Affäre gemeint ist, verriet der Autor bisher aber nicht. Kris hatte allerdings schon früher öffentlich gemacht, dass sie 1989 während ihrer Ehe mit Robert Kardashian über mehrere Monate eine Affäre hatte. Somit war die außereheliche Romanze bereits vor dem Erscheinen von "Citizen Kim" öffentlich bekannt.

Kris war von 1978 bis 1991 mit Robert verheiratet. Gemeinsam bekamen sie Kourtney Kardashian (47), Kim, Khloé und Rob Kardashian (39). Robert starb im September 2003 an Speiseröhrenkrebs. Wie sehr Kris ihr damaliger Seitensprung bis heute beschäftigt, machte sie bereits 2023 in einer Folge von "The Kardashians" deutlich. Auf Khloés Frage nach den Gründen erklärte sie: "Ich glaube, ich geriet in eine Situation, in der ich dachte, das Gras sei woanders grüner." Danach beteuerte sie: "Und ich habe einen riesigen Fehler gemacht." In der Realityshow bezeichnete sie die Affäre außerdem als das, was sie in ihrem Leben am meisten bereue.

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Instagram / krisjenner Kris Jenner, April 2025

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Getty Images Kim Kardashian und Kris Jenner

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Getty Images Kris Jenner im Mai 2024